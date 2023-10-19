الصحة العالمية: أول مساعدات إنسانية إلى غزة يمكن أن تصل عبر معبر رفح
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIقافلة من الشاحنات تحمل إمدادات مساعدات إلى قطاع غزة من مصر تنتظر المرور من خلال معبر رفح، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قافلة من الشاحنات تحمل إمدادات مساعدات إلى قطاع غزة من مصر تنتظر المرور من خلال معبر رفح، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، إن أولى شحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من المرجح أن تصل غدا الجمعة، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
وصرح تيدروس في إفادة صحفية: "إن شاحناتنا محملة وجاهزة للانطلاق، نحن نعمل مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لتوصيل إمداداتنا إلى غزة بمجرد فتح معبر رفح، ونأمل أن يكون ذلك غدا".
وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن 4 طائرات تحمل 40 طنا من المساعدات الإنسانية ستصل إلى مصر الأسبوع المقبل.
وقال تيدروس: "قامت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت الماضي، بتسليم طائرة محملة بالإمدادات إلى مصر من مركزنا اللوجستي في دبي، وستصل 4 رحلات جوية أخرى تحمل 40 طنا متريا من الإمدادات على مدار الأسبوع المقبل".
في غضون ذلك، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، نقلا عن مصادر، أن معبر رفح الحدودي سيُفتح بالفعل أمام القوافل الإنسانية، غدا الجمعة.
"Our trucks are loaded and ready to go. We are working with the Egypt and Palestine Red Crescent Societies to deliver our supplies into Gaza as soon as the Rafah crossing is opened, hopefully tomorrow"-@DrTedros— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 19, 2023
وكانت الرئاسة المصرية قالت، صباح اليوم الخميس، إن الرئيس المصري اتفق مع نظيره الأمريكي خلال اتصال هاتفي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام.
⭕ أفادت قناة #القاهرة_الإخبارية، في نبأ عاجل لها، نقلًا عن مصادر، بأن #معبر_رفح سيفتح غدًا الجمعة، لدخول المساعدات إلى #قطاع_غزة— AlQahera News (@Alqaheranewstv) October 19, 2023
⭕ واتفق الرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي، ونظيره الأمريكي جو #بايدن، خلال الاتصال بينهما، على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح… pic.twitter.com/eF6w5Cg6Jm
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة".
وأضاف: "تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات".
14 أكتوبر, 13:08 GMT
يشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وبعدها أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.