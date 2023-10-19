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https://sputnikarabic.ae/20231019/الصحة-العالمية-أول-مساعدات-إنسانية-إلى-غزة-يمكن-أن-تصل-عبر-معبر-رفح-1082214320.html
الصحة العالمية: أول مساعدات إنسانية إلى غزة يمكن أن تصل عبر معبر رفح
الصحة العالمية: أول مساعدات إنسانية إلى غزة يمكن أن تصل عبر معبر رفح
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، إن أولى شحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من المرجح أن تصل غدا الجمعة، عبر... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T16:30+0000
2023-10-19T16:30+0000
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وصرح تيدروس في إفادة صحفية: "إن شاحناتنا محملة وجاهزة للانطلاق، نحن نعمل مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لتوصيل إمداداتنا إلى غزة بمجرد فتح معبر رفح، ونأمل أن يكون ذلك غدا".وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن 4 طائرات تحمل 40 طنا من المساعدات الإنسانية ستصل إلى مصر الأسبوع المقبل.في غضون ذلك، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، نقلا عن مصادر، أن معبر رفح الحدودي سيُفتح بالفعل أمام القوافل الإنسانية، غدا الجمعة.وكانت الرئاسة المصرية قالت، صباح اليوم الخميس، إن الرئيس المصري اتفق مع نظيره الأمريكي خلال اتصال هاتفي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة".وأضاف: "تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات".يشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وبعدها أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
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https://sputnikarabic.ae/20231018/طوفان-الأقصى-بن-غفير-إطلاق-سراح-الرهائن-مقابل-المساعدات-الإنسانية-1082169767.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: أول مساعدات إنسانية إلى غزة يمكن أن تصل عبر معبر رفح

16:30 GMT 19.10.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIقافلة من الشاحنات تحمل إمدادات مساعدات إلى قطاع غزة من مصر تنتظر المرور من خلال معبر رفح، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قافلة من الشاحنات تحمل إمدادات مساعدات إلى قطاع غزة من مصر تنتظر المرور من خلال معبر رفح، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
قافلة من الشاحنات تحمل إمدادات مساعدات إلى قطاع غزة من مصر تنتظر المرور من خلال معبر رفح، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، إن أولى شحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من المرجح أن تصل غدا الجمعة، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
وصرح تيدروس في إفادة صحفية: "إن شاحناتنا محملة وجاهزة للانطلاق، نحن نعمل مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لتوصيل إمداداتنا إلى غزة بمجرد فتح معبر رفح، ونأمل أن يكون ذلك غدا".
وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن 4 طائرات تحمل 40 طنا من المساعدات الإنسانية ستصل إلى مصر الأسبوع المقبل.
وقال تيدروس: "قامت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت الماضي، بتسليم طائرة محملة بالإمدادات إلى مصر من مركزنا اللوجستي في دبي، وستصل 4 رحلات جوية أخرى تحمل 40 طنا متريا من الإمدادات على مدار الأسبوع المقبل".
في غضون ذلك، ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، نقلا عن مصادر، أن معبر رفح الحدودي سيُفتح بالفعل أمام القوافل الإنسانية، غدا الجمعة.
وكانت الرئاسة المصرية قالت، صباح اليوم الخميس، إن الرئيس المصري اتفق مع نظيره الأمريكي خلال اتصال هاتفي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة".
وأضاف: "تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات".
إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من قطاع غزة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
مصر ترسل أكثر من 100 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة... صور
14 أكتوبر, 13:08 GMT
يشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وبعدها أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
"طوفان الأقصى".. بن غفير: إطلاق سراح الرهائن مقابل المساعدات الإنسانية
أمس, 16:44 GMT
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
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