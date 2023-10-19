https://sputnikarabic.ae/20231019/الصين-تعلن-استعدادها-للتعاون-مع-روسيا-لتعزيز-طريق-بحر-الشمال-1082185824.html

الصين تعلن استعدادها للتعاون مع روسيا لتعزيز "طريق بحر الشمال"

الصين تعلن استعدادها للتعاون مع روسيا لتعزيز "طريق بحر الشمال"

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الخميس، أن الصين مستعدة للتعاون مع روسيا في مختلف المناطق، بما في ذلك القطب الشمالي. 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T08:05+0000

2023-10-19T08:05+0000

2023-10-19T08:05+0000

الصين

روسيا

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وقالت ماو نينغ، ردًا على سؤال بشأن اذا كانت الصين مستعدة للتعاون مع روسيا في مشروع طريق بحر الشمال: "الصين مستعدة للتعاون مع روسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك القطب الشمالي، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة".في اليوم السابق، في افتتاح منتدى "حزام واحد، طريق واحد" في بكين، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تدعو الدول المهتمة للتعاون في تطوير طريق بحر الشمال.طريق بحر الشمال الذي يبلغ طوله أكثر من 3000 ميل بحري (5556 كيلومترًا)، ويربط بين بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، هو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.يبلغ طول طريق نقل البضائع من الشرق الأقصى إلى أوروبا باستخدام طريق بحر الشمال 14000 كيلومتر. وتنفذ روسيا المشروع الفيدرالي "تطوير طريق بحر الشمال"، والذي يتضمن إنشاء البنية التحتية التي ستزيد حركة الشحن إلى 80 مليون طن في عام 2024، و110 ملايين طن بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإجمالية للموانئ البحرية 110 و115 مليون طن على التوالي.ويُعقد المنتدى في بكين، في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ، قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.

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