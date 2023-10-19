https://sputnikarabic.ae/20231019/القوات-الروسية-تأسر-جنودا-أوكرانيين-بعد-فشل-مهمتهم-على-محور-زابوروجيه-1082197584.html
القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين بعد فشل مهمتهم على محور زابوروجيه
القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين بعد فشل مهمتهم على محور زابوروجيه
قال دميتري روغوزين، عضو المجلس الفيدرالي عن منطقة زابوروجيه، أنه تم القبض على جنود من القوات الأوكرانية بالقرب من منطقة فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه، بعد... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T11:28+0000
2023-10-19T11:28+0000
2023-10-19T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال روغوزين، عبر قناته على منصة "تلغرام": "كما توقعنا، فإن هجوم القوات الأوكرانية، والذي بدأ في وقت مبكر من الصباح، بمجموعات صغيرة بدعم من المركبات المدرعة التابعة لحلف شمال الأطلسي، قد فشل. هناك سجناء من القوات الأوكرانية، ويجري استجوابهم".وقال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، أمس الأربعاء، إن الجيش الأوكراني قام بـ7 محاولات فاشلة لاختراق خط المواجهة في زابوروجيه، وإن خسائر القوات الأوكرانية كبيرة، وتم تدمير ثلاث قطع من المعدات على الأقل، بما في ذلك دبابة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الروسي-يدمر-صاروخ-جدام-أمريكي-وزورقا-أوكرانيا-مسيرا--عاجل-1082159507.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تأسر جنودا أوكرانيين بعد فشل مهمتهم على محور زابوروجيه
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قال دميتري روغوزين، عضو المجلس الفيدرالي عن منطقة زابوروجيه، أنه تم القبض على جنود من القوات الأوكرانية بالقرب من منطقة فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه، بعد محاولة فاشلة لاختراق المواقع الروسية.
وقال روغوزين، عبر قناته على منصة "تلغرام": "كما توقعنا، فإن هجوم القوات الأوكرانية، والذي بدأ في وقت مبكر من الصباح، بمجموعات صغيرة بدعم من المركبات المدرعة التابعة لحلف شمال الأطلسي، قد فشل. هناك سجناء من القوات الأوكرانية، ويجري استجوابهم".
وقال فلاديمير روغوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، أمس الأربعاء، إن الجيش الأوكراني قام بـ7 محاولات فاشلة لاختراق خط المواجهة في زابوروجيه، وإن خسائر القوات الأوكرانية كبيرة، وتم تدمير ثلاث قطع من المعدات على الأقل، بما في ذلك دبابة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.