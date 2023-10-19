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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/القوات-الروسية-تدمر-بيرغيبانزر-3-بافيل-بضربة-صاروخية-فيديو-1082182503.html
القوات الروسية تدمر "بيرغيبانزر 3 بافيل" بضربة صاروخية... فيديو
القوات الروسية تدمر "بيرغيبانزر 3 بافيل" بضربة صاروخية... فيديو
دمرت القوات الروسية واحدة من أكثر نسخ المدرعات المطورة التي تستخدم في عمليات الإخلاء والإصلاح، وهي مدرعة "بيرغيبانزر 3 بافيل" الثقيلة. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T06:49+0000
2023-10-19T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي تداولتها وسائل الإعلام الروسية، المدرعة الضخمة والثقيلة وهي تحترق بعد استهدافها خلال محاولتها سحب دبابة.ونوّهت صحيفة "روسكايا غازيتا" إلى أن هذه المدرعة الضخمة تم تدميرها على محور زابوروجيه، خلال محاولتها سحب دبابة سقطت في حفرة.ونقلت الصحيفة عن بعض المصادر، أن الجيش الأوكراني لديه وحدتين من هذه المدرعات فقط، التي صممت لسحب معدات يصل وزنها إلى 61 طنا، بينما يبلغ وزن المدرعة "بيرغيبانزر 3 بافيل" أكثر من 54 طنا.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في بيان، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مراكز قيادة واستطلاع، ومستودعا استراتيجيا للقوات الجوية الأوكرانية.وقالت الدفاع في بيانها، إنه تم ضرب مراكز القيادة والمراقبة للواء 67 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 102 في مناطق سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20231019/يو-إيه-إيه-بي-إس-نظام-رصد-روسي-لقياس-سرعة-قذائف-المدفعية-1082180968.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر "بيرغيبانزر 3 بافيل" بضربة صاروخية... فيديو

06:49 GMT 19.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defenseضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defense
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دمرت القوات الروسية واحدة من أكثر نسخ المدرعات المطورة التي تستخدم في عمليات الإخلاء والإصلاح، وهي مدرعة "بيرغيبانزر 3 بافيل" الثقيلة.
وتظهر المشاهد التي تداولتها وسائل الإعلام الروسية، المدرعة الضخمة والثقيلة وهي تحترق بعد استهدافها خلال محاولتها سحب دبابة.
ونوّهت صحيفة "روسكايا غازيتا" إلى أن هذه المدرعة الضخمة تم تدميرها على محور زابوروجيه، خلال محاولتها سحب دبابة سقطت في حفرة.
مدفع ذاتي الحركة من نوع غفوزديكا تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
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06:13 GMT

وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة الاستطلاع الروسية رصدت الهدف وأطلقت عليه صاروخ "غراد 21 بي أم"، الذي أصاب المدرعة وأحرقها بالكامل.

ونقلت الصحيفة عن بعض المصادر، أن الجيش الأوكراني لديه وحدتين من هذه المدرعات فقط، التي صممت لسحب معدات يصل وزنها إلى 61 طنا، بينما يبلغ وزن المدرعة "بيرغيبانزر 3 بافيل" أكثر من 54 طنا.

وتتسع المدرعة لثلاثة أشخاص، لكن من أحد أكبر عيوبها هو درعها الرقيق، الذي يستطيع حمايتها من قذائف المدفع الأوتوماتيكي عيار 20 ملم فقط.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في بيان، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مراكز قيادة واستطلاع، ومستودعا استراتيجيا للقوات الجوية الأوكرانية.
وقالت الدفاع في بيانها، إنه تم ضرب مراكز القيادة والمراقبة للواء 67 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 102 في مناطق سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
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