https://sputnikarabic.ae/20231019/القوات-الروسية-تدمر-بيرغيبانزر-3-بافيل-بضربة-صاروخية-فيديو-1082182503.html
القوات الروسية تدمر "بيرغيبانزر 3 بافيل" بضربة صاروخية... فيديو
القوات الروسية تدمر "بيرغيبانزر 3 بافيل" بضربة صاروخية... فيديو
دمرت القوات الروسية واحدة من أكثر نسخ المدرعات المطورة التي تستخدم في عمليات الإخلاء والإصلاح، وهي مدرعة "بيرغيبانزر 3 بافيل" الثقيلة. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T06:49+0000
2023-10-19T06:49+0000
2023-10-19T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي تداولتها وسائل الإعلام الروسية، المدرعة الضخمة والثقيلة وهي تحترق بعد استهدافها خلال محاولتها سحب دبابة.ونوّهت صحيفة "روسكايا غازيتا" إلى أن هذه المدرعة الضخمة تم تدميرها على محور زابوروجيه، خلال محاولتها سحب دبابة سقطت في حفرة.ونقلت الصحيفة عن بعض المصادر، أن الجيش الأوكراني لديه وحدتين من هذه المدرعات فقط، التي صممت لسحب معدات يصل وزنها إلى 61 طنا، بينما يبلغ وزن المدرعة "بيرغيبانزر 3 بافيل" أكثر من 54 طنا.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في بيان، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مراكز قيادة واستطلاع، ومستودعا استراتيجيا للقوات الجوية الأوكرانية.وقالت الدفاع في بيانها، إنه تم ضرب مراكز القيادة والمراقبة للواء 67 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 102 في مناطق سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20231019/يو-إيه-إيه-بي-إس-نظام-رصد-روسي-لقياس-سرعة-قذائف-المدفعية-1082180968.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر "بيرغيبانزر 3 بافيل" بضربة صاروخية... فيديو
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دمرت القوات الروسية واحدة من أكثر نسخ المدرعات المطورة التي تستخدم في عمليات الإخلاء والإصلاح، وهي مدرعة "بيرغيبانزر 3 بافيل" الثقيلة.
وتظهر المشاهد التي تداولتها وسائل الإعلام الروسية، المدرعة الضخمة والثقيلة وهي تحترق بعد استهدافها خلال محاولتها سحب دبابة.
ونوّهت صحيفة "روسكايا غازيتا"
إلى أن هذه المدرعة الضخمة تم تدميرها على محور زابوروجيه، خلال محاولتها سحب دبابة سقطت في حفرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أجهزة الاستطلاع الروسية رصدت الهدف وأطلقت عليه صاروخ "غراد 21 بي أم"، الذي أصاب المدرعة وأحرقها بالكامل.
ونقلت الصحيفة عن بعض المصادر، أن الجيش الأوكراني لديه وحدتين من هذه المدرعات فقط، التي صممت لسحب معدات يصل وزنها إلى 61 طنا، بينما يبلغ وزن المدرعة "بيرغيبانزر 3 بافيل" أكثر من 54 طنا.
وتتسع المدرعة لثلاثة أشخاص، لكن من أحد أكبر عيوبها هو درعها الرقيق، الذي يستطيع حمايتها من قذائف المدفع الأوتوماتيكي عيار 20 ملم فقط.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في بيان، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مراكز قيادة واستطلاع، ومستودعا استراتيجيا للقوات الجوية الأوكرانية.
وقالت الدفاع في بيانها، إنه تم ضرب مراكز القيادة والمراقبة للواء 67 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي 102 في مناطق سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.