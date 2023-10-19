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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-للواء-الميكانيكي-110-التابع-للقوات-الأوكرانية--عاجل-1082198932.html
القوات الروسية تدمر مركز قيادة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات الأوكرانية -عاجل
القوات الروسية تدمر مركز قيادة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات الأوكرانية -عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمّرت مركز قيادة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T11:59+0000
2023-10-19T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، هجوما للعدو في منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتم تدمير مركز قيادة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة أفديفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغ إجمالي خسائر العدو 260 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع سيارات، ومدفعين من طراز "مستا-بي"، ومدفعين "دي-20"، ومدفعين هاوتزر "دي-30"، ومدفع "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "إم 119" أمريكي الصنع.
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روسيا

القوات الروسية تدمر مركز قيادة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات الأوكرانية -عاجل

11:59 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 12:10 GMT 19.10.2023)
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمّرت مركز قيادة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، هجوما للعدو في منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتم تدمير مركز قيادة للواء الميكانيكي 110 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة أفديفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغ إجمالي خسائر العدو 260 جنديا أوكرانيا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع سيارات، ومدفعين من طراز "مستا-بي"، ومدفعين "دي-20"، ومدفعين هاوتزر "دي-30"، ومدفع "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "إم 119" أمريكي الصنع.
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