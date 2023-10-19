https://sputnikarabic.ae/20231019/القوات-الروسية-تقضي-على-المسلحين-الأوكرانيين-في-أوكارهمفيديو-1082197983.html
القوات الروسية تقضي على المسلحين الأوكرانيين في أوكارهم...فيديو
القوات الروسية تقضي على المسلحين الأوكرانيين في أوكارهم...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق توجيه ضربات دقيقة لدشم أوكرانية على محور زابوروجيه. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T11:36+0000
2023-10-19T11:36+0000
2023-10-19T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها مرفق بالفيديو، أن مشغلي الطائرات المسيرة تمكنوا من تحديد موقع للمسلحين الأوكرانيين.وأضافت الوزارة أنه بعد تدقيق المكان قامت بإرسال الإحداثيات لقوات المدفعية في الجيش الروسي التي وجهت ضربات دقيقة قضت على العديد من الأفراد ضمن مقراتهم بالقرب من فيربوفوي على محور زابوروجيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الروسي-يدمر-صاروخ-جدام-أمريكي-وزورقا-أوكرانيا-مسيرا--عاجل-1082159507.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تقضي على المسلحين الأوكرانيين في أوكارهم...فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق توجيه ضربات دقيقة لدشم أوكرانية على محور زابوروجيه.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها مرفق بالفيديو، أن مشغلي الطائرات المسيرة تمكنوا من تحديد موقع للمسلحين الأوكرانيين.
وأضافت الوزارة أنه بعد تدقيق المكان قامت بإرسال الإحداثيات لقوات المدفعية في الجيش الروسي التي وجهت ضربات دقيقة قضت على العديد من الأفراد ضمن مقراتهم بالقرب من فيربوفوي على محور زابوروجيه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.