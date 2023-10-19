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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/القوات-الروسية-تقضي-على-المسلحين-الأوكرانيين-في-أوكارهمفيديو-1082197983.html
القوات الروسية تقضي على المسلحين الأوكرانيين في أوكارهم...فيديو
القوات الروسية تقضي على المسلحين الأوكرانيين في أوكارهم...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق توجيه ضربات دقيقة لدشم أوكرانية على محور زابوروجيه. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T11:36+0000
2023-10-19T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها مرفق بالفيديو، أن مشغلي الطائرات المسيرة تمكنوا من تحديد موقع للمسلحين الأوكرانيين.وأضافت الوزارة أنه بعد تدقيق المكان قامت بإرسال الإحداثيات لقوات المدفعية في الجيش الروسي التي وجهت ضربات دقيقة قضت على العديد من الأفراد ضمن مقراتهم بالقرب من فيربوفوي على محور زابوروجيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الروسي-يدمر-صاروخ-جدام-أمريكي-وزورقا-أوكرانيا-مسيرا--عاجل-1082159507.html
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روسيا

القوات الروسية تقضي على المسلحين الأوكرانيين في أوكارهم...فيديو

11:36 GMT 19.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defenceسلاح المدفعية الروسي يدمر خندقا أوكرانيا قرب سيفرسك
سلاح المدفعية الروسي يدمر خندقا أوكرانيا قرب سيفرسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defence
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق توجيه ضربات دقيقة لدشم أوكرانية على محور زابوروجيه.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها مرفق بالفيديو، أن مشغلي الطائرات المسيرة تمكنوا من تحديد موقع للمسلحين الأوكرانيين.
وأضافت الوزارة أنه بعد تدقيق المكان قامت بإرسال الإحداثيات لقوات المدفعية في الجيش الروسي التي وجهت ضربات دقيقة قضت على العديد من الأفراد ضمن مقراتهم بالقرب من فيربوفوي على محور زابوروجيه.
سفينة الإنزال الكبيرة قيصر كونيكوف أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات أوبوك خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب أوبوك في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر صاروخ "جدام" أمريكيا وزورقا أوكرانيا مسيرا
أمس, 12:49 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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