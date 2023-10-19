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المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" تعبر قناة السويس... صور
المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" تعبر قناة السويس... صور
عبرت المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني"، المرسلة إلى الشرق الأوسط، اليوم الخميس، قناة السويس، وذلك "لضمان الأمن" وسط تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T09:27+0000
2023-10-19T09:27+0000
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وأعلن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن المدمرة من طراز "دي دي جي 64"، عبرت قناة السويس متوجهة إلى الشرق الأوسط من أجل ضمان الأمن والسلام، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قررت الولايات المتحدة إرسال المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"، إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وسط النزاع المسلح المستمر بين إسرائيل وقطاع غزة، حسبما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
https://sputnikarabic.ae/20231015/الولايات-المتحدة-ترسل-حاملة-الطائرات-الثانية-للبحر-المتوسط-لدعم-إسرائيل-1082017852.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم العربي, أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم العربي, أخبار العالم الآن

المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" تعبر قناة السويس... صور

09:27 GMT 19.10.2023
© AFP 2023 / -حاملة الطائرات البريطانية إتش إم إس كوين إليزابيث أثناء عبور قناة السويس المصرية في 6 يوليو 2021
حاملة الطائرات البريطانية إتش إم إس كوين إليزابيث أثناء عبور قناة السويس المصرية في 6 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / -
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عبرت المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني"، المرسلة إلى الشرق الأوسط، اليوم الخميس، قناة السويس، وذلك "لضمان الأمن" وسط تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأعلن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن المدمرة من طراز "دي دي جي 64"، عبرت قناة السويس متوجهة إلى الشرق الأوسط من أجل ضمان الأمن والسلام، على حد تعبيره.
حاملة الطائرات الأمريكية النووية يو إس إس دوايت دي أيزنهاور - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
الولايات المتحدة ترسل حاملة الطائرات الثانية للبحر المتوسط لدعم إسرائيل
15 أكتوبر, 00:20 GMT
وفي وقت سابق، 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قررت الولايات المتحدة إرسال المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"، إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وسط النزاع المسلح المستمر بين إسرائيل وقطاع غزة، حسبما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.
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