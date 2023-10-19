تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... قصف مستشفى المعمداني وإلغاء زيارة بايدن للأردن... صور وفيديو

غانتس: الحرب في الجنوب وربما في الشمال أيضا ستستغرق أشهرا

قال الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو "كابينت الحرب"، خلال جنازة رئيس المجلس الإقليمي شعار هنيغف، أوفير ليبشتاين - الذي قُتل في هجوم حماس المفاجئ: "نحن في حرب من أجل وطننا جميعا، بالنسبة لنا، سوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً". ووفقا له، فإن "الحرب في الجنوب، وإذا لزم الأمر أيضا في الشمال أو في أي مكان آخر، ستستغرق أشهرا. وسيستغرق البناء سنوات - ولن تنتهي إلا عندما ننتصر".