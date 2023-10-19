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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... قصف مستشفى المعمداني وإلغاء زيارة بايدن للأردن... صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... قصف مستشفى المعمداني وإلغاء زيارة بايدن للأردن... صور وفيديو
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T05:16+0000
2023-10-19T05:18+0000
العالم العربي
إسرائيل
اشتباكات غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... قصف مستشفى المعمداني وإلغاء زيارة بايدن للأردن... صور وفيديو

05:16 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 05:18 GMT 19.10.2023)
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يتبع
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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06:02 GMT 19.10.2023
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الجيش الإسرائيلي يعلن، صباح اليوم الخميس، أن مقاتلاته الجوية استهدفت رئيس الفرع العسكري للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية في رفح.
05:40 GMT 19.10.2023
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الجيش الإسرائيلي يعلن، صباح اليوم الخميس، أنه رصد 9 عمليات إطلاق لقذائف من لبنان على إسرائيل خلال الـ12 ساعة الماضية.
05:20 GMT 19.10.2023
لافروف: روسيا تعول على مواصلة المشاورات بشأن تسوية الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وعدد منها سيجري خلال الأيام القريبة المقبلة.
05:13 GMT 19.10.2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
لافروف: خطر تطور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب إقليمية أمر جدي للغاية
04:30 GMT
05:13 GMT 19.10.2023
مصانع جيشوري في طولكرم، شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
إعلام فلسطيني: القوات الإسرائيلية تحاصر مخيم نور شمس في الضفة الغربية
03:22 GMT
05:12 GMT 19.10.2023
اشتباكات بيت قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة رام الله بالضفة الغربية
00:31 GMT
18:19 GMT 18.10.2023
وزير الدفاع الإسرائيلي في جلسة مغلقة: علينا الاستعداد على الجبهة الشمالية حزب الله أقوى 10 مرات من حماس
16:23 GMT 18.10.2023
إصابة إسرائيلي بجروح متوسطة جراء إطلاق قذائف من لبنان (يديعوت احرونوت)
15:55 GMT 18.10.2023
باستخدام طائرة مسيرة.. الجيش الإسرائيلي يعلن "القضاء على "خلية" أطلقت قذائف هاون من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية
15:41 GMT 18.10.2023
غالانت لبايدن: "ستكون حرباً طويلة وسنحتاج إلى الدعم الأمريكي طوال الوقت" (يديعوت أحرونوت)
قال وزير الدفاع يوآف غالانت للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع "كابينت الحرب" إن "هذه حرب بلا خيار بالنسبة لمستقبل دولة إسرائيل في الشرق الأوسط. ستكون حربًا طويلة وصعبة وسنحتاج فيها إلى دعم الولايات المتحدة لإسرائيل طوال المعركة بأكملها". وقال غالانت أيضًا إنه "في حديثنا، أخبرت الرئيس بايدن أن إسرائيل تقف في طليعة العالم الحر، وتحارب أولئك الذين يريدون تدمير قيم الحرية والديمقراطية. إن انتصار إسرائيل في الحرب ضروري بالنسبة لنا وبالنسبة للولايات المتحدة."
15:38 GMT 18.10.2023
بعد ثماني ساعات.. بايدن ينهي زيارته لإسرائيل
15:37 GMT 18.10.2023
دوي صافرات الإنذار في منطقة "غوش دان" وسط إسرائيل بعد إطلاقات رشقات صاروخية من غزة
15:06 GMT 18.10.2023
دوي صافرات الإنذار في "كريات شمونه" شمال إسرائيل ورصد سقوط عدد من الصواريخ بالمدينة
الجيش الإسرائيلي يدمر موقعين في لبنان: تم رصد محاولة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه إسرائيل
دمرت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعين في الأراضي اللبنانية، تم من خلالهما رصد محاولة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي موقعًا أطلق منه صاروخ مضاد للدبابات باتجاه المطلة. وفي الوقت نفسه، تم رصد إطلاق نار في منطقة جبل دوف. وأضاف أن "قوات الجيش الإسرائيلي ردت بإطلاق النار على مصادر إطلاق النار".
14:36 GMT 18.10.2023
"كابينت الحرب" الإسرائيلي: لن نمنع الإمدادات الإنسانية من مصر، لكن إذا وصلت لحماس سنقوم باستهدافها
14:34 GMT 18.10.2023
غانتس: الحرب في الجنوب وربما في الشمال أيضا ستستغرق أشهرا
قال الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو "كابينت الحرب"، خلال جنازة رئيس المجلس الإقليمي شعار هنيغف، أوفير ليبشتاين - الذي قُتل في هجوم حماس المفاجئ: "نحن في حرب من أجل وطننا جميعا، بالنسبة لنا، سوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً". ووفقا له، فإن "الحرب في الجنوب، وإذا لزم الأمر أيضا في الشمال أو في أي مكان آخر، ستستغرق أشهرا. وسيستغرق البناء سنوات - ولن تنتهي إلا عندما ننتصر".
14:28 GMT 18.10.2023
بايدن: سأطلب من الكونغرس الموافقة على نقل مساعدات غير مسبوقة لإسرائيل
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريخ متلفز خلال زيارته لإسرائيل: "لا أستطيع أن أتحدث علانية عن كل هذه الأمور، لكن اسمحوا لي أن أؤكد لكم أنه كرئيس للولايات المتحدة ليست هناك أولوية أعلى من إعادة جميع الرهائن، والمختطفين.. سأطلب من الكونغرس الموافقة على نقل مساعدات غير مسبوقة لإسرائيل. أنتم لستم وحدكم".
13:56 GMT 18.10.2023
قنابل لتدمير المنشآت المحصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
"قنابل المخابئ"...إسرائيل تستخدم قنبلة بوزن 2500 كيلوغرام في قصف غزة
أمس, 13:23 GMT
13:40 GMT 18.10.2023
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
غوتيريش: هجمات "حماس" لا تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين
أمس, 07:36 GMT
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