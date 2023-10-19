https://sputnikarabic.ae/20231019/بنك-بريكس-يقدم-قرضا-ضخما-للبرازيل-1082181924.html

بنك "بريكس" يقدم قرضا ضخما للبرازيل

بنك "بريكس" يقدم قرضا ضخما للبرازيل

أعلن بنك التنمية الجديد لدول "بريكس" أنه وقع اتفاقية قرض بقيمة مليار دولار مع البرازيل للمساعدة في التعافي الاقتصادي لهذه الدولة. 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T06:30+0000

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2023-10-19T06:30+0000

اقتصاد

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وأوضح البنك في بيانه، أن الاتفاقية وقعتها رئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، ووزير المالية البرازيلي فرناندو أداد، في مراكش في المغرب.وبحسب البنك، تم تخصيص القرض كجزء من برنامج المساعدة الطارئة للبرازيل لاستعادة اقتصادها.وتم اتخاذ القرار السياسي لإنشاء بنك التنمية الجديد داخل مجموعة بريكس في عام 2013، في قمة عقدت في ديربان في جنوب أفريقيا.وفي عام 2014، في القمة التالية في مدينة فورتاليزا البرازيلية، تم التوقيع على اتفاقية بشأن البنك، حيث تم البدء الرسمي لعمله في الاجتماع الافتتاحي لمجلس محافظي البنك في 7 يوليو/ تموز 2015 في موسكو.وتتمثل المهمة الرئيسية للمعهد في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة، في الدول الأعضاء في مجموعة بريكس وفي البلدان النامية.

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