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https://sputnikarabic.ae/20231019/خبير-اقتصادي-الاقتصادات-الأوروبية-تتراجع-فيما-الناتج-الروسي-تخطى-الـ-2---1082196084.html
خبير اقتصادي: الاقتصادات الأوروبية تتراجع فيما الناتج الروسي تخطى الـ 2%
خبير اقتصادي: الاقتصادات الأوروبية تتراجع فيما الناتج الروسي تخطى الـ 2%
أكد الكاتب والباحث في الاقتصاد والعلاقات الدولية الدكتور علي حمود، أن الاقتصادات الأوروبية التي فرضت عقوبات على روسيا تعاني اليوم من انخفاض في نسبة نمو الناتج... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T10:59+0000
2023-10-19T10:59+0000
اقتصاد
روسيا
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وشرح حمود في حديث لراديو "سبوتنيك"، أن روسيا واجهت الجدار الحديدي الذي خلقه الأوروبيون وتخطت أزمتها الاقتصادية بحسن الإدارة، حيث ربطت حاكمية المصرف المركزي الروسي العملة بالإنتاج وبالصادرات الروسية وأجبرت الدول المستوردة على الدفع بالروبل، كما تم إقرار الـ"كابيتال كونترول" خلال 48 ساعة، وخلق أسواق بديلة من الهند إلى الصين، كما ربطت روسيا اقتصادها بالعملة الرقمية وبطرق التحويل الإلكترونية أو المحافظ الإلكترونية، ما ساعدها على تخطي العقوبات، وكسر العزلة المفروضة عليها.واعتبر حمود أن الأزمات تخلق الفرص أحيانا، شارحاً أن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، كما الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط، خلقت نفوذاً وتأثيراً أكبر لروسيا وجعلتها تتجه إلى فتح أسواق جديدة وزيادة التبادل التجاري مع الصين.
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اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

خبير اقتصادي: الاقتصادات الأوروبية تتراجع فيما الناتج الروسي تخطى الـ 2%

10:59 GMT 19.10.2023
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حصري
أكد الكاتب والباحث في الاقتصاد والعلاقات الدولية الدكتور علي حمود، أن الاقتصادات الأوروبية التي فرضت عقوبات على روسيا تعاني اليوم من انخفاض في نسبة نمو الناتج المحلي لديها إلى 0.7%، بينما الناتج المحلي الروسي يشهد نموا وصل إلى 2.2%.
وشرح حمود في حديث لراديو "سبوتنيك"، أن روسيا واجهت الجدار الحديدي الذي خلقه الأوروبيون وتخطت أزمتها الاقتصادية بحسن الإدارة، حيث ربطت حاكمية المصرف المركزي الروسي العملة بالإنتاج وبالصادرات الروسية وأجبرت الدول المستوردة على الدفع بالروبل، كما تم إقرار الـ"كابيتال كونترول" خلال 48 ساعة، وخلق أسواق بديلة من الهند إلى الصين، كما ربطت روسيا اقتصادها بالعملة الرقمية وبطرق التحويل الإلكترونية أو المحافظ الإلكترونية، ما ساعدها على تخطي العقوبات، وكسر العزلة المفروضة عليها.

ورأى حمود أن منتدى "الحزام والطريق" الذي يشكل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهم المشاركين فيه، قد أتى في توقيت عالمي حساس حيث الأزمات منتشرة من أوروبا إلى الشرق الأوسط، معتبراً أنه سيشكل ديبلوماسية النظام العالمي الجديد وسيخلق أنظمة اقتصادية ومالية جديدة ويؤمن للصين وروسيا مزيداً من النفوذ، وأشار إلى أن التهديدات المشتركة لكل من روسيا والصين جمعتهما، كما أن الازمات بنت بينهما ثقة متبادلة ومتنامية.

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10:40 GMT

وشدد حمود على أن موقع روسيا كدولة عبور له أهمية كبرى في تطوير منتدى "الحزام والطريق" من خلال تدفق السلع ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والموارد البشرية إلى الدول الـ 130 المشاركة في المنتدى، حيث سيتم توقيع اتفاقيات اقتصادية في مختلف المجالات، كما سيتم تعزيز البنى التحتية العالمية وتطوير شبكة الطاقة التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا بما تحمل من إيجابيات.

واعتبر حمود أن الأزمات تخلق الفرص أحيانا، شارحاً أن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، كما الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط، خلقت نفوذاً وتأثيراً أكبر لروسيا وجعلتها تتجه إلى فتح أسواق جديدة وزيادة التبادل التجاري مع الصين.
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