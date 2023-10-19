https://sputnikarabic.ae/20231019/خبير-روسي-الدول-الغربية-فقدت-الحق-في-أن-تصبح-دولا-وسيطة-بعد-إعلان-دعمها-لإسرائيل-1082204625.html

خبير روسي: الدول الغربية فقدت الحق في أن تصبح دولا "وسيطة" بعد إعلان دعمها لإسرائيل

خبير روسي: الدول الغربية فقدت الحق في أن تصبح دولا "وسيطة" بعد إعلان دعمها لإسرائيل

اعتبر الباحث في مركز الدراسات العربية والإسلامية التابع لمعهد الاستشراق بأكاديمية العلوم الروسية، غريغوري لوكيانوف، أن بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا،... 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T14:12+0000

2023-10-19T14:12+0000

2023-10-19T14:16+0000

روسيا

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موسكو – سبوتنيك. وقال لوكيانوف خلال ندوة عقدت في المركز الصحفي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، تحت عنوان "تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي: أسباب وعواقب محتملة": "إن الموقف نفسه، الذي اتخذته اليوم كل من الولايات المتحدة وألمانيا، حيث كانت زيارة شولتس إلى إسرائيل، ورئيس الوزراء البريطاني سوناك؛ فهذا، من ناحية، أمر جيد بالنسبة لإسرائيل، أما من ناحية أخرى، فإنه ليس جيدا بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ككل. وذلك بسبب أن مثل هذا الدعم، الذي لا لبس فيه لإسرائيل، في هذا الوضع، أمر مفهوم من وجهة نظر معنوية، لكنه يفقد هذه الدول الحق في إطلاق على نفسها اسم "الوسطاء". إنهم يصبحون محرومين من ذلك، في نظر الجماهير العريضة، ويصبحون محرومين من هذا الحق في نظر المجتمع الدولي".وأضاف أنه على عكس ذلك، فإن المواقف التي اتخذتها الصين والهند وروسيا "ليست مدمرة"؛ وفي الوقت نفسه، فإن دول الشرق الأوسط بالذات، التي يتوقف عليها "مستقبل النزاع ومستقبل السلام الإقليمي"، هي التي تلعب دور الطرف الرئيسي في عملية التسوية.جدير بالذكر أنه، في صباح يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات عنيفة على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 3500 قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 62 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1300 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231019/مصر-والأردن-يحذران-من-أن-اتساع-الحرب-على-غزة-سينقل-المنطقة-إلى-منزلق-خطير-1082200304.html

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