https://sputnikarabic.ae/20231019/خبير-مصر-اشترطت-إدخال-المساعدات-لغزة-قبل-إخراج-أمريكيين-1082205373.html
خبير: مصر اشترطت إدخال المساعدات لغزة قبل إخراج أمريكيين
خبير: مصر اشترطت إدخال المساعدات لغزة قبل إخراج أمريكيين
نناقش في هذه الحلقة: السيسي وبايدن يتفقان على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح؛ الولايات المتحدة تبحث مع إسرائيل بدائل العملية البرية في قطاع... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T14:08+0000
2023-10-19T14:08+0000
2023-10-19T14:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/13/1082204167_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_cd6391b1c22708f36d99dcdb823d8b8a.png
خبير: مصر اشترطت إدخال المساعدات لغزة قبل إخراج أمريكيين
خبير: مصر اشترطت إدخال المساعدات لغزة قبل إخراج أمريكيين
توصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن إلى اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.حول هذا الموضوع، قال رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل:خبير: فرنسا تعمل تحت المظلة الأمريكية بخصوص أوكرانياتدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا و10 مليارات دولار لإسرائيل، إذ تسعى واشنطن للتعامل مع تبعات التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الشرق الأوسط، فيما تتطلع في الوقت نفسه لمواصلة دعم أوكرانيا في تصديها للعملية العسكرية الروسية الخاصة. ولا يقل الموقف الفرنسي تحمّسا عن نظيره الأمريكي، حيث قال ماكرون، إن فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا رغم الأزمات الجديدة طالما كان ذلك ضروريا.حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد نادر العمري:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/13/1082204167_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_fb6122d88b0a665819d21e35fceb4b23.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير: مصر اشترطت إدخال المساعدات لغزة قبل إخراج أمريكيين
تابعنا عبر
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة: السيسي وبايدن يتفقان على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح؛ الولايات المتحدة تبحث مع إسرائيل بدائل العملية البرية في قطاع غزة؛ بايدن يدرس طلب تمويل بـ60 مليار دولار لأوكرانيا و10 مليارات لإسرائيل؛ روسيا مع 14 دولة يطالبون بتعزيز دور الأمم المتحدة بمنع استخدام المواد الكيميائية.
توصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن إلى اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.
حول هذا الموضوع، قال رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل:
"أعتقد أن مصر اشترطت إدخال المساعدات الإنسانية قبل الحديث عن إخراج أي عالقين أمريكيين أو من جنسيات أخرى، وهناك 115 حافلة من مصر تنتظر عند المعبر، لكن الأهم هو آلية التنفيذ وضمان وصولها لأهالينا في غزة، لأنه من الممكن أن يتم استهدافها من قبل إسرائيل ثم اتهام الجهاد الإسلامي أو حماس. وإسرائيل تمادت حتى أن بعض الدول الأوروبية التي تحدثت بداية عن الحق المشروع ثم بدأت تغير موقفها مثل النرويج التي أرسلت مساعدات مالية لفلسطين وعلى ما يبدو أن قصف مشفى المعمداني جاء بالخراب لإسرائيل".
خبير: فرنسا تعمل تحت المظلة الأمريكية بخصوص أوكرانيا
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا و10 مليارات دولار لإسرائيل، إذ تسعى واشنطن للتعامل مع تبعات التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الشرق الأوسط، فيما تتطلع في الوقت نفسه لمواصلة دعم أوكرانيا في تصديها للعملية العسكرية الروسية الخاصة. ولا يقل الموقف الفرنسي تحمّسا عن نظيره الأمريكي، حيث قال ماكرون، إن فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا رغم الأزمات الجديدة طالما كان ذلك ضروريا.
حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد نادر العمري:
"فرنسا تريد من هذا التصعيد محاولة إيجاد موقع لها في إطار التفاوض السياسي وقد يكون هناك نوع من الضغوط التي تمارسها واشنطن، ولكن في نهاية الأمر فرنسا تعمل تحت المظلة الأمريكية... بالنسبة لتوجّه الرئيس الأمريكي لطلب مساعدات خارجية لأوكرانيا وإسرائيل له دلائل عدة منها أن الإدارة الأمريكية ما زالت تحافظ على حلفائها وبالتالي تقديم صورة خارجية لأوكرانيا أو لإسرائيل بالاستمرار بتقديم الوعود وكذلك محاولة الضغط لتحقيق أي إنجاز سياسي أو عسكري في هذين الملفين".
التفاصيل في الملف الصوتي...