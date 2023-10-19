https://sputnikarabic.ae/20231019/خسائر-القطاع-الصحي-في-غزة-1082209146.html
خسائر القطاع الصحي في غزة
خسائر القطاع الصحي في غزة
قالت منظمة الصحة العالمية إن الوضع الصحي في غزة يخرج عن السيطرة، مطالبة بالسماح للمساعدات المنقذة للحياة بدخول القطاع لأن هناك ضحايا يفقدون حياتهم مع كل ثانية... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T14:25+0000
2023-10-19T14:25+0000
2023-10-19T14:25+0000
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وتسبب القصف الإسرائيلي للقطاع في خروج العديد من المستشفيات عن الخدمة جزئيا أو كليا ومقتل العديد من الأطقم الطبية، إضافة إلى إصداره أوامر بإخلاء 20 مستشفى تخدم أكثر من مليون شخص في شمال القطاع.
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خسائر القطاع الصحي في غزة
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قالت منظمة الصحة العالمية إن الوضع الصحي في غزة يخرج عن السيطرة، مطالبة بالسماح للمساعدات المنقذة للحياة بدخول القطاع لأن هناك ضحايا يفقدون حياتهم مع كل ثانية تتأخر فيها تلك المساعدات.
وتسبب القصف الإسرائيلي للقطاع في خروج العديد من المستشفيات عن الخدمة جزئيا أو كليا ومقتل العديد من الأطقم الطبية، إضافة إلى إصداره أوامر بإخلاء 20 مستشفى تخدم أكثر من مليون شخص في شمال القطاع.