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https://sputnikarabic.ae/20231019/دب-يسرق-منزلا-على-طريقة-اللصوص-ويهرب-من-النافذة-فيديو--1082209231.html
دب يسرق منزلا على طريقة اللصوص ويهرب من النافذة... فيديو
دب يسرق منزلا على طريقة اللصوص ويهرب من النافذة... فيديو
تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد سرقة دب لمنزل على طريقة اللصوص في ولاية كونيتيكت الأمريكية. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T14:26+0000
2023-10-19T14:26+0000
مجتمع
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وتظهر المشاهد لحظة دخول الدب إلى المطبخ بهدوء وهو يتجه مباشرة نحو الثلاجة ويقوم بفتحها ويسرق كيسا من الطعام قيل إنه لازانيا.ومن بعدها قام الدب باستخدام درج الثلاجة ببراعة كمقعد مؤقت للقفز والهروب عبر نافذة المطبخ المفتوحة، بحسب مجلة "people"
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

دب يسرق منزلا على طريقة اللصوص ويهرب من النافذة... فيديو

14:26 GMT 19.10.2023
© Depositphotos.com / Photowestدب غريزلي يسير في جبال ميدو، كولومبيا البريطانية
دب غريزلي يسير في جبال ميدو، كولومبيا البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Depositphotos.com / Photowest
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تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد سرقة دب لمنزل على طريقة اللصوص في ولاية كونيتيكت الأمريكية.
وتظهر المشاهد لحظة دخول الدب إلى المطبخ بهدوء وهو يتجه مباشرة نحو الثلاجة ويقوم بفتحها ويسرق كيسا من الطعام قيل إنه لازانيا.
ومن بعدها قام الدب باستخدام درج الثلاجة ببراعة كمقعد مؤقت للقفز والهروب عبر نافذة المطبخ المفتوحة، بحسب مجلة "people"
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