https://sputnikarabic.ae/20231019/دب-يسرق-منزلا-على-طريقة-اللصوص-ويهرب-من-النافذة-فيديو--1082209231.html
دب يسرق منزلا على طريقة اللصوص ويهرب من النافذة... فيديو
دب يسرق منزلا على طريقة اللصوص ويهرب من النافذة... فيديو
تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد سرقة دب لمنزل على طريقة اللصوص في ولاية كونيتيكت الأمريكية. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T14:26+0000
2023-10-19T14:26+0000
2023-10-19T14:26+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتظهر المشاهد لحظة دخول الدب إلى المطبخ بهدوء وهو يتجه مباشرة نحو الثلاجة ويقوم بفتحها ويسرق كيسا من الطعام قيل إنه لازانيا.ومن بعدها قام الدب باستخدام درج الثلاجة ببراعة كمقعد مؤقت للقفز والهروب عبر نافذة المطبخ المفتوحة، بحسب مجلة "people"
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2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104297/28/1042972815_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_438764410246289f1ab08fabdbdf247c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
دب يسرق منزلا على طريقة اللصوص ويهرب من النافذة... فيديو
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تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد سرقة دب لمنزل على طريقة اللصوص في ولاية كونيتيكت الأمريكية.
وتظهر المشاهد لحظة دخول الدب إلى المطبخ بهدوء وهو يتجه مباشرة نحو الثلاجة ويقوم بفتحها ويسرق كيسا من الطعام قيل إنه لازانيا.
ومن بعدها قام الدب باستخدام درج الثلاجة ببراعة كمقعد مؤقت للقفز والهروب عبر نافذة المطبخ المفتوحة، بحسب مجلة "people"