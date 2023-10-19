https://sputnikarabic.ae/20231019/دراسة-تكشف-فوائد-تفعيل-غفوة-المنبه-للنوم-ساعات-إضافية-1082204802.html
دراسة تكشف فوائد تفعيل "غفوة" المنبه للنوم ساعات إضافية
دراسة تكشف فوائد تفعيل "غفوة" المنبه للنوم ساعات إضافية
وجدت دراسة جديدة أن الغفوة لفترة وجيزة من الممكن أن تكون أكثر صحية، بالمقارنة مع الاستيقاظ بعد انطلاق المنبه لأول مرة. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T14:03+0000
2023-10-19T14:03+0000
2023-10-19T14:03+0000
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وخلص الباحثون في جامعة ستوكهولم في السويد، بشكل عام، أن هناك بعض الفوائد للضغط على زر الغفوة في المنبه، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من النعاس الصباحي.وعثر البحث الذي نشر، أمس الأربعاء، في مجلة "أبحاث النوم"، أن فترات الغفوة القصيرة، من الممكن أن تساعد في منع تدهور الحالة المزاجية، وتحسين الأداء الإدراكي، وتخفيف الجمود أثناء النوم.وقام معدو البحث بتقسيم دراستهم إلى قسمين: أولا، طلبوا من الأشخاص الذين يُعرفون بأنهم يضغطون على زر الغفوة بانتظام بأن يملأوا استبيان، ليكشف لهم أن الأشخاص الأصغر سنا - المراهقين أو من هم في أوائل العشرينيات - هم الذين يختارون زر الغفوة بالمنبه، والسبب هو شعورهم بالتعب الشديد.أما في القسم الثاني من الدراسة، فقد بحث العلماء في كيفية تأثير الضغط على زر الغفوة على الأداء في العمل أو المدرسة، ووجدوا أنه على الرغم من انقطاع النوم باستخدام زر الغفوة، إلا أنه لم يكن هناك فارق كبير في مدى شعورهم بالتعب أو في أدائهم في اختبارات الإدراك، بل في الواقع وفي بعض الاختبارات التي خضعوا لها، كان أداؤهم أفضل بعد النوم لفترة أطول قليلا.وأكد معدو الدراسة أنه طالما أنك تحصل على قسط كاف من النوم، وتشعر أن الضغط على زر الغفوة في المنبه يساعدك، فلا ضرر حقا من القيام بذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230808/دراسة-تربط-النوم-غير-المنتظم-ببكتيريا-الأمعاء-الضارة-1079874821.html
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منوعات, علوم, العالم, أخبار العالم الآن
منوعات, علوم, العالم, أخبار العالم الآن
دراسة تكشف فوائد تفعيل "غفوة" المنبه للنوم ساعات إضافية
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وجدت دراسة جديدة أن الغفوة لفترة وجيزة من الممكن أن تكون أكثر صحية، بالمقارنة مع الاستيقاظ بعد انطلاق المنبه لأول مرة.
وخلص الباحثون في جامعة ستوكهولم في السويد، بشكل عام، أن هناك بعض الفوائد للضغط على زر الغفوة في المنبه، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من النعاس الصباحي.
وعثر البحث الذي نشر، أمس الأربعاء، في مجلة
"أبحاث النوم"، أن فترات الغفوة القصيرة، من الممكن أن تساعد في منع تدهور الحالة المزاجية، وتحسين الأداء الإدراكي، وتخفيف الجمود أثناء النوم.
وقام معدو البحث بتقسيم دراستهم إلى قسمين: أولا، طلبوا من الأشخاص الذين يُعرفون بأنهم يضغطون على زر الغفوة بانتظام بأن يملأوا استبيان، ليكشف لهم أن الأشخاص الأصغر سنا - المراهقين أو من هم في أوائل العشرينيات - هم الذين يختارون زر الغفوة بالمنبه، والسبب هو شعورهم بالتعب الشديد.
أما في القسم الثاني من الدراسة، فقد بحث العلماء في كيفية تأثير الضغط على زر الغفوة
على الأداء في العمل أو المدرسة، ووجدوا أنه على الرغم من انقطاع النوم باستخدام زر الغفوة، إلا أنه لم يكن هناك فارق كبير في مدى شعورهم بالتعب أو في أدائهم في اختبارات الإدراك، بل في الواقع وفي بعض الاختبارات التي خضعوا لها، كان أداؤهم أفضل بعد النوم لفترة أطول قليلا.
وأكد معدو الدراسة أنه طالما أنك تحصل على قسط كاف من النوم، وتشعر أن الضغط على زر الغفوة في المنبه يساعدك، فلا ضرر حقا من القيام بذلك.