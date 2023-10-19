https://sputnikarabic.ae/20231019/رئيس-الدوما-يدعو-الأمم-المتحدة-إلى-محاسبة-بايدن-بشأن-الصراع-في-الشرق-الأوسط-1082197657.html
رئيس الدوما يدعو الأمم المتحدة إلى محاسبة بايدن بشأن الصراع في الشرق الأوسط
رئيس الدوما يدعو الأمم المتحدة إلى محاسبة بايدن بشأن الصراع في الشرق الأوسط
صرح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، أنه منذ عام 1945، حدثت 80 % من جميع الحروب التي وقعت في العالم بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T11:26+0000
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وقال فولودين في الجلسة العامة لمجلس الدوما الروسي: "المأساة التي تكشفت في الشرق الأوسط، عندما يقتل المدنيون والمسنون والأطفال والنساء، هو أن الجاني في هذا والمستفيد هي الولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف: "الزملاء، إذا نظرتم إليها، منذ عام 1945، وقعت 80% من جميع الحروب التي كانت في العالم بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة".ووفقا له، فإن أسهم أكبر الشركات الصناعية العسكرية الأمريكية تنمو، "إنهم يحصلون على أرباح وأوامر، ومن الواضح تماما أنه يجب إيقاف هذا الصراع، وإلا فإن واشنطن وبروكسل ستدفئان أيديهما على ذلك".وأشار فولودين إلى أن توجيه نداء إلى الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية هو خطوة مسؤولة للغاية.وقال: "لا يزال يتعين علينا أخيرا تقديم تقييمات، وهو ما يتعين على زملائنا من برلمانات الدول الأخرى القيام به أيضا".وأشار رئيس مجلس الدوما إلى تصريحات جو بايدن حول الوعود بتقديم المساعدة للفلسطينيين. "إنه يعد بـ 100 مليون للفلسطينيين، وفي الوقت نفسه يتم تخصيص 100 مليار لإسرائيل وأوكرانيا. الحرب لا يمكن أن تنتهي في هذا الوضع".وفقا له، يجب على الأمم المتحدة في هذه الحالة الشروع في محاكمة بايدن.وقال: "ولكن إذا أظهر وجهه فقط واتخذ موقفا أخيرا، ولم يكن لديهم هذا الموقف اليوم، فربما يتوقف الصراع - إما يجب عليهم إيقافه، أو ينبغي على الأمم المتحدة تقديمه إلى العدالة كمجرم حرب، باعتباره الشخص الذي يقف وراء التحريض على هذا الصراع وغيره من الصراعات. ثم العالم سوف يتنفس بحرية، عندها الناس لن يموتوا، لن تكون هناك حرب في أوكرانيا".واعتمد مجلس الدوما في جلسة عامة، اليوم الخميس، مشروع نداء إلى برلمانات العالم والأمم المتحدة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
https://sputnikarabic.ae/20231019/البرلمان-الروسي-يوجه-نداء-إلى-برلمانات-العالم-والأمم-المتحدة-حول-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1082187314.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
رئيس الدوما يدعو الأمم المتحدة إلى محاسبة بايدن بشأن الصراع في الشرق الأوسط
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صرح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، أنه منذ عام 1945، حدثت 80 % من جميع الحروب التي وقعت في العالم بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة.
وقال فولودين في الجلسة العامة لمجلس الدوما الروسي: "المأساة التي تكشفت في الشرق الأوسط، عندما يقتل المدنيون والمسنون والأطفال والنساء، هو أن الجاني في هذا والمستفيد هي الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف: "الزملاء، إذا نظرتم إليها، منذ عام 1945، وقعت 80% من جميع الحروب التي كانت في العالم بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة".
ووفقا له، فإن أسهم أكبر الشركات الصناعية العسكرية الأمريكية تنمو، "إنهم يحصلون على أرباح وأوامر، ومن الواضح تماما أنه يجب إيقاف هذا الصراع، وإلا فإن واشنطن وبروكسل ستدفئان أيديهما على ذلك".
وأشار فولودين إلى أن توجيه نداء إلى الأمم المتحدة والبرلمانات الوطنية هو خطوة مسؤولة للغاية.
وقال: "لا يزال يتعين علينا أخيرا تقديم تقييمات، وهو ما يتعين على زملائنا من برلمانات الدول الأخرى القيام به أيضا".
وأشار رئيس مجلس الدوما إلى تصريحات جو بايدن حول الوعود بتقديم المساعدة للفلسطينيين. "إنه يعد بـ 100 مليون للفلسطينيين، وفي الوقت نفسه يتم تخصيص 100 مليار لإسرائيل وأوكرانيا. الحرب لا يمكن أن تنتهي في هذا الوضع".
وفقا له، يجب على الأمم المتحدة في هذه الحالة الشروع في محاكمة بايدن.
وقال: "ولكن إذا أظهر وجهه فقط واتخذ موقفا أخيرا، ولم يكن لديهم هذا الموقف اليوم، فربما يتوقف الصراع - إما يجب عليهم إيقافه، أو ينبغي على الأمم المتحدة تقديمه إلى العدالة كمجرم حرب، باعتباره الشخص الذي يقف وراء التحريض على هذا الصراع وغيره من الصراعات. ثم العالم سوف يتنفس بحرية، عندها الناس لن يموتوا، لن تكون هناك حرب في أوكرانيا".
واعتمد مجلس الدوما في جلسة عامة، اليوم الخميس، مشروع نداء إلى برلمانات العالم والأمم المتحدة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي