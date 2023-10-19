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https://sputnikarabic.ae/20231019/روسيا-تؤسس-مركزا-لتطوير-الأدوية-باستخدام-الذكاء-الاصطناعي-1082201299.html
روسيا تؤسس مركزا لتطوير الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي
روسيا تؤسس مركزا لتطوير الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي
أعلنت جامعة "سيتشينوف" الطبية الحكومية، اليوم الخميس، أنها بصدد افتتاح مركز للذكاء الاصطناعي وتكون وظيفته تطوير حلول تكنولوجية باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T12:53+0000
2023-10-19T12:53+0000
روسيا
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وأشارت الجامعة في بيان لها أنه مع الأخذ بالاعتبار سنوات الخبرة والكفاءات العديدة التي تتمتع بها الجامعة في مجال تطوير الأدوية والتفاعل الوثيق مع قادة صناعة الأدوية الروسية، قررت الجامعة تأسيس مركز أبحاث "الذكاء الاصطناعي في فارما".وأضاف البيان: "مع معهد إيفانكوف لبرمجة الأنظمة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم وبالتعاون مع شركات الأدوية سيبدأ المركز في تطوير حلول رقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي". وأوضح البيان أن الهدف الرئيسي للمركز هو تسريع تطوير وإدخال أدوية جديدة إلى السوق، حيث سيقوم فريق من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، جنبًا إلى جنب مع علماء من معهد الطب الانتقالي والتكنولوجيا الحيوية، بتطوير مجموعة من الحلول التكنولوجية باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي التي ستساعد بشكل كبير في تقليل مراحل معينة من تطوير الأدوية.
https://sputnikarabic.ae/20220411/روسيا-تضع-آليات-تضمن-عدم-حصول-نقص-أدوية-في-البلاد-1061072741.html
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روسيا تؤسس مركزا لتطوير الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي

12:53 GMT 19.10.2023
© Sputnik . Sergey Pyatakov / الانتقال إلى بنك الصورأدوية
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Sputnik . Sergey Pyatakov
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أعلنت جامعة "سيتشينوف" الطبية الحكومية، اليوم الخميس، أنها بصدد افتتاح مركز للذكاء الاصطناعي وتكون وظيفته تطوير حلول تكنولوجية باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي التي ستساعد في تسريع تطوير وإطلاق أدوية جديدة في السوق.
وأشارت الجامعة في بيان لها أنه مع الأخذ بالاعتبار سنوات الخبرة والكفاءات العديدة التي تتمتع بها الجامعة في مجال تطوير الأدوية والتفاعل الوثيق مع قادة صناعة الأدوية الروسية، قررت الجامعة تأسيس مركز أبحاث "الذكاء الاصطناعي في فارما".
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11 أبريل 2022, 11:39 GMT
وأضاف البيان: "مع معهد إيفانكوف لبرمجة الأنظمة التابع للأكاديمية الروسية للعلوم وبالتعاون مع شركات الأدوية سيبدأ المركز في تطوير حلول رقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي".
وأوضح البيان أن الهدف الرئيسي للمركز هو تسريع تطوير وإدخال أدوية جديدة إلى السوق، حيث سيقوم فريق من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، جنبًا إلى جنب مع علماء من معهد الطب الانتقالي والتكنولوجيا الحيوية، بتطوير مجموعة من الحلول التكنولوجية باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي التي ستساعد بشكل كبير في تقليل مراحل معينة من تطوير الأدوية.
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