https://sputnikarabic.ae/20231019/روسيا-تتمكن-من-إجراء-أول-عملية-ناجحة-لزراعة-الرئة--1082185961.html

روسيا تتمكن من إجراء أول عملية ناجحة لزراعة الرئة

روسيا تتمكن من إجراء أول عملية ناجحة لزراعة الرئة

نجح أطباء روس في معهد الأبحاث (سكيلوسوفسكي)، بإجراء أول عملية زراعة رئة ناجحة في روسيا، لمريض عانى من مشاكل في التنفس لمدة 11 عاما. 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T08:08+0000

2023-10-19T08:08+0000

2023-10-19T08:08+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0c/1062141111_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_425a7728852801b192846b51fadc6aee.jpg

وذكرت نائبة عميد معهد الأبحاث للشؤون العلمية، ناقلة كلماتها إلى عمدة موسكو، أن الأطباء المتخصصون في المعهد تمكنوا من التغلب على جميع الصعوبات المتعلقة بعملية الزرع، والشخص الذي أُجريت له العملية في حالة صحية جيدة.وحسب تقرير معهد الأبحاث، فإن الشخص الذي أجريت له عملية الزرع كان يعاني من وجود أكياس هوائية في الرئتين منذ 11 عاما، وفي عام 2013، شعر المريض بضيق تنفس، وفي عام 2018، تم وضعه في قائمة الانتظار لإجراء عملية زرع الرئتين.ويوضح التقرير أنه، في أغسطس/ آب الماضي، حصل أطباء المعهد على شخص أقبل على التبرع برئته، وتم إجراء عملية زرع الرئة بنجاح تحت إشراف كبير من الباحثين في المعهد، واستغرقت العملية مدة تسع ساعات.

https://sputnikarabic.ae/20231019/علماء-روس-يبتكرون-مقياس-حرارة-فضائي-لا-مثيل-له-في-العالم-1082185113.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم