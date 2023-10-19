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https://sputnikarabic.ae/20231019/روسيا-تتمكن-من-إجراء-أول-عملية-ناجحة-لزراعة-الرئة--1082185961.html
روسيا تتمكن من إجراء أول عملية ناجحة لزراعة الرئة
روسيا تتمكن من إجراء أول عملية ناجحة لزراعة الرئة
نجح أطباء روس في معهد الأبحاث (سكيلوسوفسكي)، بإجراء أول عملية زراعة رئة ناجحة في روسيا، لمريض عانى من مشاكل في التنفس لمدة 11 عاما. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T08:08+0000
2023-10-19T08:08+0000
مجتمع
علوم
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وذكرت نائبة عميد معهد الأبحاث للشؤون العلمية، ناقلة كلماتها إلى عمدة موسكو، أن الأطباء المتخصصون في المعهد تمكنوا من التغلب على جميع الصعوبات المتعلقة بعملية الزرع، والشخص الذي أُجريت له العملية في حالة صحية جيدة.وحسب تقرير معهد الأبحاث، فإن الشخص الذي أجريت له عملية الزرع كان يعاني من وجود أكياس هوائية في الرئتين منذ 11 عاما، وفي عام 2013، شعر المريض بضيق تنفس، وفي عام 2018، تم وضعه في قائمة الانتظار لإجراء عملية زرع الرئتين.ويوضح التقرير أنه، في أغسطس/ آب الماضي، حصل أطباء المعهد على شخص أقبل على التبرع برئته، وتم إجراء عملية زرع الرئة بنجاح تحت إشراف كبير من الباحثين في المعهد، واستغرقت العملية مدة تسع ساعات.
https://sputnikarabic.ae/20231019/علماء-روس-يبتكرون-مقياس-حرارة-فضائي-لا-مثيل-له-في-العالم-1082185113.html
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علوم
علوم

روسيا تتمكن من إجراء أول عملية ناجحة لزراعة الرئة

08:08 GMT 19.10.2023
© AFP 2023 / Michal Cizekعلاج المصاب بفيروس كورونا في وحدة العناية المركزة في العاصمة التشيكية براغ
علاج المصاب بفيروس كورونا في وحدة العناية المركزة في العاصمة التشيكية براغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / Michal Cizek
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نجح أطباء روس في معهد الأبحاث (سكيلوسوفسكي)، بإجراء أول عملية زراعة رئة ناجحة في روسيا، لمريض عانى من مشاكل في التنفس لمدة 11 عاما.
وذكرت نائبة عميد معهد الأبحاث للشؤون العلمية، ناقلة كلماتها إلى عمدة موسكو، أن الأطباء المتخصصون في المعهد تمكنوا من التغلب على جميع الصعوبات المتعلقة بعملية الزرع، والشخص الذي أُجريت له العملية في حالة صحية جيدة.
وحسب تقرير معهد الأبحاث، فإن الشخص الذي أجريت له عملية الزرع كان يعاني من وجود أكياس هوائية في الرئتين منذ 11 عاما، وفي عام 2013، شعر المريض بضيق تنفس، وفي عام 2018، تم وضعه في قائمة الانتظار لإجراء عملية زرع الرئتين.
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07:47 GMT
ويوضح التقرير أنه، في أغسطس/ آب الماضي، حصل أطباء المعهد على شخص أقبل على التبرع برئته، وتم إجراء عملية زرع الرئة بنجاح تحت إشراف كبير من الباحثين في المعهد، واستغرقت العملية مدة تسع ساعات.
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