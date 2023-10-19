https://sputnikarabic.ae/20231019/روسيا-تتمكن-من-إجراء-أول-عملية-ناجحة-لزراعة-الرئة--1082185961.html
روسيا تتمكن من إجراء أول عملية ناجحة لزراعة الرئة
روسيا تتمكن من إجراء أول عملية ناجحة لزراعة الرئة
نجح أطباء روس في معهد الأبحاث (سكيلوسوفسكي)، بإجراء أول عملية زراعة رئة ناجحة في روسيا، لمريض عانى من مشاكل في التنفس لمدة 11 عاما. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T08:08+0000
2023-10-19T08:08+0000
2023-10-19T08:08+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0c/1062141111_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_425a7728852801b192846b51fadc6aee.jpg
وذكرت نائبة عميد معهد الأبحاث للشؤون العلمية، ناقلة كلماتها إلى عمدة موسكو، أن الأطباء المتخصصون في المعهد تمكنوا من التغلب على جميع الصعوبات المتعلقة بعملية الزرع، والشخص الذي أُجريت له العملية في حالة صحية جيدة.وحسب تقرير معهد الأبحاث، فإن الشخص الذي أجريت له عملية الزرع كان يعاني من وجود أكياس هوائية في الرئتين منذ 11 عاما، وفي عام 2013، شعر المريض بضيق تنفس، وفي عام 2018، تم وضعه في قائمة الانتظار لإجراء عملية زرع الرئتين.ويوضح التقرير أنه، في أغسطس/ آب الماضي، حصل أطباء المعهد على شخص أقبل على التبرع برئته، وتم إجراء عملية زرع الرئة بنجاح تحت إشراف كبير من الباحثين في المعهد، واستغرقت العملية مدة تسع ساعات.
https://sputnikarabic.ae/20231019/علماء-روس-يبتكرون-مقياس-حرارة-فضائي-لا-مثيل-له-في-العالم-1082185113.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0c/1062141111_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_d5dda6e07f3910a43ac5e383f8629fd3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
روسيا تتمكن من إجراء أول عملية ناجحة لزراعة الرئة
تابعنا عبر
نجح أطباء روس في معهد الأبحاث (سكيلوسوفسكي)، بإجراء أول عملية زراعة رئة ناجحة في روسيا، لمريض عانى من مشاكل في التنفس لمدة 11 عاما.
وذكرت نائبة عميد معهد الأبحاث للشؤون العلمية، ناقلة كلماتها إلى عمدة موسكو، أن الأطباء المتخصصون في المعهد تمكنوا من التغلب على جميع الصعوبات المتعلقة بعملية الزرع، والشخص الذي أُجريت له العملية في حالة صحية جيدة.
وحسب تقرير معهد الأبحاث، فإن الشخص الذي أجريت له عملية الزرع كان يعاني من وجود أكياس هوائية في الرئتين منذ 11 عاما، وفي عام 2013، شعر المريض بضيق تنفس، وفي عام 2018، تم وضعه في قائمة الانتظار لإجراء عملية زرع الرئتين.
ويوضح التقرير أنه، في أغسطس/ آب الماضي، حصل أطباء المعهد على شخص أقبل على التبرع برئته، وتم إجراء عملية زرع الرئة بنجاح تحت إشراف كبير من الباحثين في المعهد، واستغرقت العملية مدة تسع ساعات.