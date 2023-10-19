https://sputnikarabic.ae/20231019/سوناك-يرحب-بقرار-إسرائيل-بالسماح-بدخول-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة-1082198370.html

سوناك يرحب بقرار إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

سوناك يرحب بقرار إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

رحب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بقرار السلطات الإسرائيلية بالسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقع "ضحية" لـ"حماس". 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T11:55+0000

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القدس - سبوتنيك. جاءت تصريحات سوناك، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، مع نظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث أوضح خلاله أن "الشعب الفلسطيني ضحية حماس".وقالت وزارة الدفاع البريطانية، يوم الثلاثاء الماضي، إن سفنا تابعة للبحرية الملكية تحركت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في إطار انتشار قوات عسكرية بريطانية لدعم إسرائيل، مع تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وأوضحت الوزارة في منشور على موقع "إكس": "غادرت فرقة العمل التابعة للبحرية الملكية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتوفير قدرات الطوارئ في الأسابيع المقبلة"، يأتي ذلك في أعقاب تأكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، نقل قوات بلاده العسكرية إلى شرق البحر المتوسط ​​لدعم إسرائيل.يذكر أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، كان قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

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