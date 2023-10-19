https://sputnikarabic.ae/20231019/سياسي-إستوني-دولة-أوروبية-ستصبح-حصان-طروادة-روسي-في-الاتحاد-الأوروبي--1082202987.html
سياسي إستوني: دولة أوروبية ستصبح "حصان طروادة" روسي في الاتحاد الأوروبي
سياسي إستوني: دولة أوروبية ستصبح "حصان طروادة" روسي في الاتحاد الأوروبي
أفاد رئيس لجنة الدفاع الوطني في البرلمان الإستوني، كاليف ستويشيسكو، اليوم الخميس، بأن المجر قد تصبح "حصان طروادة" الروسي في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T13:32+0000
2023-10-19T13:32+0000
2023-10-19T13:32+0000
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وقال ستويشيسكو: "الخطر هو أن المجر يمكن أن تصبح حصان طروادة الروسي الحقيقي في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وتعرقل القرارات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والدفاع الأوروبيين، وكذلك تقديم المساعدة إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء الإستونية، كاجا كالاس، لوسائل الإعلام الغربية، إنها "منزعجة للغاية" من رؤية صور الرئيس الروسي، ورئيس الوزراء المجري يتصافحان.التقى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، في الصين. وبحسب أوربان، فإن المجر لا تسعى إلى المواجهة مع روسيا وتريد الحفاظ على العلاقات الثنائية بالقدر الذي تسمح به العقوبات المفروضة على موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231017/رئيس-وزراء-المجر-أثناء-لقاء-بوتين-لم-نرغب-يوما-بمواجهة-روسيا-1082091627.html
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روسيا, إستونيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, إستونيا, العالم, أخبار العالم الآن
سياسي إستوني: دولة أوروبية ستصبح "حصان طروادة" روسي في الاتحاد الأوروبي
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أفاد رئيس لجنة الدفاع الوطني في البرلمان الإستوني، كاليف ستويشيسكو، اليوم الخميس، بأن المجر قد تصبح "حصان طروادة" الروسي في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وقال ستويشيسكو: "الخطر هو أن المجر يمكن أن تصبح حصان طروادة الروسي الحقيقي في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وتعرقل القرارات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز الأمن والدفاع الأوروبيين، وكذلك تقديم المساعدة إلى أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء الإستونية، كاجا كالاس، لوسائل الإعلام الغربية، إنها "منزعجة للغاية" من رؤية صور الرئيس الروسي، ورئيس الوزراء المجري يتصافحان.
التقى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، في الصين. وبحسب أوربان، فإن المجر لا تسعى إلى المواجهة مع روسيا وتريد الحفاظ على العلاقات الثنائية بالقدر الذي تسمح به العقوبات المفروضة على موسكو.