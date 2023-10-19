https://sputnikarabic.ae/20231019/سيناء-خط-أحمرخبير-يعلق-على-ما-تم-تناقله-حول-حذف-سيناء-من-خرائط-غوغل-1082203343.html
"سيناء خط أحمر"...خبير يعلق على ما تم تناقله حول حذف سيناء من خرائط غوغل
"سيناء خط أحمر"...خبير يعلق على ما تم تناقله حول حذف سيناء من خرائط غوغل
تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا مدّعية أن شركة "غوغل" أخفت أو حذفت اسم سيناء من خريطة مصر، لتربط بين هذه الادعاءات والدعوات الإسرائيلية لتهجير أهل... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T13:49+0000
2023-10-19T13:49+0000
2023-10-19T13:49+0000
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ولاحظ عدد كبير من المستخدمين خلال عمليات البحث على "غوغل" أنه تم بالفعل حذف الاسم الخاص بـ"سيناء" وترك مساحة كبيرة فارغة دون وضع اسم سيناء عليها، الأمر الذي زاد من شكوك رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا صورا مقتطعة من خريطة غوغل لسيناء.وزعم بعضهم أنه "تم حذف الاسم اليوم الخميس، حيث كان متواجدا في وقت سابق ولكنهم تفاجأوا باختفائه".وحول إمكانية تجييش الرأي العام وتوجيهه عبر وسائل التواصل والإعلام في محاولة لإيصال رسالة ما، تحدث الخبير وأستاذ علم الاجتماع السياسي المصري، محمد سيد أحمد، لـ "سبوتنيك"، قائلا: "كل وسائل الإعلام الغربية خاصة بالإضافة لـ"غوغل" و"إكس" ومواقع التواصل الإجتماعي، هي وسائل صهيونية بالأساس وهم من يتحكمون بهذه الوسائل، ونحن محاصرون على مستوى "الفيسبوك"، بالتالي لا بد من البحث عن وسائط إلكترونية جديدة".مضيفا: "ولا بد من التأكيد على أن الإعلام الغربي منحاز للعدو الصهيوني واللوبي الصهيوني هو الذي يتحكم في وسائل الإعلام ويحاول تغير وجهة نظر الرأي العام وتزييف الوعي بالقضايا الهامة ومن بينها هذه القضية".وأشار الخبير إلى أن الحرب الجديدة من الجيلين الرابع والخامس من الحروب "يستخدم فيها الإعلام بشكل كبير، ومن بين هذا الإعلام هي وسائل التواصل الاجتماعي التي بالفعل منحازة إنحيازا كاملا للعدو الصهيوني، وأنه على الجميع أن يعي أن هذه الوسائط الإلكترونية منحازة وليست في صالحنا ومعادية لنا، ونتعامل معها في حدود الممكن، وهناك حملات الآن تطلق على كل مواقع التواصل للتأكيد على أن كل هذه الخرائط مزيفة ومزورة، والخرائط الرسمية معتمدة في المنظمات الدولية، وترسيم الحدود معلوم، ومصر حدودها سيناء كاملة، وهذه الأرض حررتها مصر عبر معارك كبيرة وعلى المستويين العسكري حيث دفعت مصر شهداء كثيرين ودماء من أبناء الشعب المصري، ثم على المستوى التحكيم الدولية، فطابا عادت لمصر عبر تحكيم دولي مع العدو الصهيوني".واختتم بقوله: "نعلم أن التجييش الإعلامي للرأي العام العالمي للقيام بهذه الخطوة لن يؤتي بأي نجاحات، والشعب المصري كله 110 مليون مواطن يشكلون دروعا بشرية للدفاع عن التراب المصري".
https://sputnikarabic.ae/20231018/السيسي-لإسرائيل-لماذا-لا-يتم-نقل-المدنيين-من-غزة-إلى-صحراء-النقب-بدلا-من-سيناء-1082139459.html
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مصر, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري
مصر, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري
"سيناء خط أحمر"...خبير يعلق على ما تم تناقله حول حذف سيناء من خرائط غوغل
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تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا مدّعية أن شركة "غوغل" أخفت أو حذفت اسم سيناء من خريطة مصر، لتربط بين هذه الادعاءات والدعوات الإسرائيلية لتهجير أهل غزة إلى سيناء.
ولاحظ عدد كبير من المستخدمين خلال عمليات البحث على "غوغل" أنه تم بالفعل حذف الاسم الخاص بـ"سيناء" وترك مساحة كبيرة فارغة دون وضع اسم سيناء عليها، الأمر الذي زاد من شكوك رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا صورا مقتطعة من خريطة غوغل لسيناء.
وزعم بعضهم أنه "تم حذف الاسم اليوم الخميس، حيث كان متواجدا في وقت سابق ولكنهم تفاجأوا باختفائه".
وحول إمكانية تجييش الرأي العام وتوجيهه عبر وسائل التواصل والإعلام في محاولة لإيصال رسالة ما، تحدث الخبير وأستاذ علم الاجتماع السياسي المصري، محمد سيد أحمد، لـ "سبوتنيك"، قائلا: "كل وسائل الإعلام الغربية خاصة بالإضافة لـ"غوغل" و"إكس" ومواقع التواصل الإجتماعي، هي وسائل صهيونية بالأساس وهم من يتحكمون بهذه الوسائل، ونحن محاصرون على مستوى "الفيسبوك"، بالتالي لا بد من البحث عن وسائط إلكترونية جديدة".
مضيفا: "ولا بد من التأكيد على أن الإعلام الغربي منحاز للعدو الصهيوني واللوبي الصهيوني هو الذي يتحكم في وسائل الإعلام ويحاول تغير وجهة نظر الرأي العام وتزييف الوعي بالقضايا الهامة ومن بينها هذه القضية".
وتابع الخبير، قائلا: "كما نعلم مصر حددت موقفها فيما يتعلق بأرض سيناء، وهي خط أحمر، وهذا كلام على المستويين الرسمي والشعبي وأي محاولة للعبث بالخرائط المصرية والأمن القومي المصري أو محاولة لمحاولة توطين الفلسطينيين على الأرض المصرية مرفوضة رسميا وشعبيا. والجيش المصري جاهز للرد، والرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن هذا، وقال يوم أمس أنه إذا أرادت إسرائيل أن تمنح الفلسطينين أرضا بديلة فلتكن في صحراء النقب، فهي أرض فلسطينية أيضا، فلماذا تكون هذه الأرض هي الأرض المصرية، ومصر ترفض هذا. ولا يعنينا من قريب أو بعيد ما تفعله الوسائط الإلكترونية التابعة".
وأشار الخبير إلى أن الحرب الجديدة من الجيلين الرابع والخامس من الحروب "يستخدم فيها الإعلام بشكل كبير، ومن بين هذا الإعلام هي وسائل التواصل الاجتماعي التي بالفعل منحازة إنحيازا كاملا للعدو الصهيوني، وأنه على الجميع أن يعي أن هذه الوسائط الإلكترونية منحازة وليست في صالحنا ومعادية لنا، ونتعامل معها في حدود الممكن، وهناك حملات الآن تطلق على كل مواقع التواصل للتأكيد على أن كل هذه الخرائط مزيفة ومزورة، والخرائط الرسمية معتمدة في المنظمات الدولية، وترسيم الحدود معلوم، ومصر حدودها سيناء كاملة، وهذه الأرض حررتها مصر عبر معارك كبيرة وعلى المستويين العسكري حيث دفعت مصر شهداء كثيرين ودماء من أبناء الشعب المصري، ثم على المستوى التحكيم الدولية، فطابا عادت لمصر عبر تحكيم دولي مع العدو الصهيوني".
وحول ما إن كانت هذه الخطوة هي محاولة لتجييش الرأي العام العالمي، أجاب الخبير: "طبعا هذا تجييش للرأي العالمي ونعلم أن هناك ضغوط كبيرة تمارس على مصر من أجل تمرير هذه الصفقة وهذه جزء من صفقة القرن. هذا المشروع قديم فالرئيس حسني مبارك رفض هذا الأمر قبل 15 عاما عندما جاء إليه شارون ونتنياهو وحدثوه عن خرائط لتوطين الفلسطينيين في سيناء، فرفض مثل هذا، وعلى اليوتيوب يوجد مثل هذه المقاطع عندما رفض مبارك هذا الأمر".
واختتم بقوله: "نعلم أن التجييش الإعلامي للرأي العام العالمي للقيام بهذه الخطوة لن يؤتي بأي نجاحات، والشعب المصري كله 110 مليون مواطن يشكلون دروعا بشرية للدفاع عن التراب المصري".