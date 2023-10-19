https://sputnikarabic.ae/20231019/سيناء-خط-أحمرخبير-يعلق-على-ما-تم-تناقله-حول-حذف-سيناء-من-خرائط-غوغل-1082203343.html

"سيناء خط أحمر"...خبير يعلق على ما تم تناقله حول حذف سيناء من خرائط غوغل

"سيناء خط أحمر"...خبير يعلق على ما تم تناقله حول حذف سيناء من خرائط غوغل

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا مدّعية أن شركة "غوغل" أخفت أو حذفت اسم سيناء من خريطة مصر، لتربط بين هذه الادعاءات والدعوات الإسرائيلية لتهجير أهل... 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T13:49+0000

2023-10-19T13:49+0000

2023-10-19T13:49+0000

مصر

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

العالم

تقارير سبوتنيك

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101481/99/1014819922_0:131:2522:1550_1920x0_80_0_0_d589cb5d7f97e1c877b3155cfd98d0c1.jpg

ولاحظ عدد كبير من المستخدمين خلال عمليات البحث على "غوغل" أنه تم بالفعل حذف الاسم الخاص بـ"سيناء" وترك مساحة كبيرة فارغة دون وضع اسم سيناء عليها، الأمر الذي زاد من شكوك رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا صورا مقتطعة من خريطة غوغل لسيناء.وزعم بعضهم أنه "تم حذف الاسم اليوم الخميس، حيث كان متواجدا في وقت سابق ولكنهم تفاجأوا باختفائه".وحول إمكانية تجييش الرأي العام وتوجيهه عبر وسائل التواصل والإعلام في محاولة لإيصال رسالة ما، تحدث الخبير وأستاذ علم الاجتماع السياسي المصري، محمد سيد أحمد، لـ "سبوتنيك"، قائلا: "كل وسائل الإعلام الغربية خاصة بالإضافة لـ"غوغل" و"إكس" ومواقع التواصل الإجتماعي، هي وسائل صهيونية بالأساس وهم من يتحكمون بهذه الوسائل، ونحن محاصرون على مستوى "الفيسبوك"، بالتالي لا بد من البحث عن وسائط إلكترونية جديدة".مضيفا: "ولا بد من التأكيد على أن الإعلام الغربي منحاز للعدو الصهيوني واللوبي الصهيوني هو الذي يتحكم في وسائل الإعلام ويحاول تغير وجهة نظر الرأي العام وتزييف الوعي بالقضايا الهامة ومن بينها هذه القضية".وأشار الخبير إلى أن الحرب الجديدة من الجيلين الرابع والخامس من الحروب "يستخدم فيها الإعلام بشكل كبير، ومن بين هذا الإعلام هي وسائل التواصل الاجتماعي التي بالفعل منحازة إنحيازا كاملا للعدو الصهيوني، وأنه على الجميع أن يعي أن هذه الوسائط الإلكترونية منحازة وليست في صالحنا ومعادية لنا، ونتعامل معها في حدود الممكن، وهناك حملات الآن تطلق على كل مواقع التواصل للتأكيد على أن كل هذه الخرائط مزيفة ومزورة، والخرائط الرسمية معتمدة في المنظمات الدولية، وترسيم الحدود معلوم، ومصر حدودها سيناء كاملة، وهذه الأرض حررتها مصر عبر معارك كبيرة وعلى المستويين العسكري حيث دفعت مصر شهداء كثيرين ودماء من أبناء الشعب المصري، ثم على المستوى التحكيم الدولية، فطابا عادت لمصر عبر تحكيم دولي مع العدو الصهيوني".واختتم بقوله: "نعلم أن التجييش الإعلامي للرأي العام العالمي للقيام بهذه الخطوة لن يؤتي بأي نجاحات، والشعب المصري كله 110 مليون مواطن يشكلون دروعا بشرية للدفاع عن التراب المصري".

https://sputnikarabic.ae/20231018/السيسي-لإسرائيل-لماذا-لا-يتم-نقل-المدنيين-من-غزة-إلى-صحراء-النقب-بدلا-من-سيناء-1082139459.html

https://sputnikarabic.ae/20231018/الشيوخ-المصري-يفوض-السيسي-لاتخاذ-الإجراءات-المناسبة-لدعم-الفلسطينيين-وحماية-الأمن-القومي-1082175511.html

مصر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, تقارير سبوتنيك, حصري