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صحيفة أمريكية تكشف عن مصير "أبرامز" في أوكرانيا
صحيفة أمريكية تكشف عن مصير "أبرامز" في أوكرانيا
أفادت صحيفة أمريكية بأن دبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية التي تم تسليمها إلى كييف ستشكل مشكلة للقوات الأوكرانية وأهدافًا للجيش الروسي. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T13:55+0000
2023-10-19T13:55+0000
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وبحسب المقال المنشور في تلك الصحيفة: "هذه الدبابات ليست كافية للتأثير بشكل كبير على الوضع في أوكرانيا".واعتبر المقال أن استخدام دبابات "أبرامز" لن يكون "نقطة تحول" بالنسبة إلى أوكرانيا، بل لن يؤدي إلا إلى المزيد من المشاكل.وأكدت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن "كل هذا لا يخلق مشاكل لسلسلة التوريد فحسب، بل يجعل هذه الدبابات أيضًا أهدافًا للمدفعية والطائرات دون طيار الروسية".يذكر أن أمريكا وعدت بتوريد 31 دبابة من طراز "أبرامز"، ووصلت الدفعة الأولى المكونة من 10 مركبات إلى أوكرانيا في سبتمبر/أيلول.
https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-غضب-في-أوكرانيا-من-زج-المرضى-والمعاقين-في-الجيش-1082203216.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة أمريكية تكشف عن مصير "أبرامز" في أوكرانيا

13:55 GMT 19.10.2023
© Joseph A. Lambach, U.S. Marine Corps/ Wikipediaدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Joseph A. Lambach, U.S. Marine Corps/ Wikipedia
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أفادت صحيفة أمريكية بأن دبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية التي تم تسليمها إلى كييف ستشكل مشكلة للقوات الأوكرانية وأهدافًا للجيش الروسي.
وبحسب المقال المنشور في تلك الصحيفة: "هذه الدبابات ليست كافية للتأثير بشكل كبير على الوضع في أوكرانيا".

وأشار المقال إلى أنه يتم تسليم المركبات المدرعة الأمريكية الجديدة إلى القوات الأوكرانية بعد فوات الأوان لمساعدتها في القتال، وبأنه سيتعين على الأوكرانيين إنشاء سلاسل توريد جديدة للذخيرة وقطع الغيار والوقود للدبابات.

واعتبر المقال أن استخدام دبابات "أبرامز" لن يكون "نقطة تحول" بالنسبة إلى أوكرانيا، بل لن يؤدي إلا إلى المزيد من المشاكل.
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وأكدت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن "كل هذا لا يخلق مشاكل لسلسلة التوريد فحسب، بل يجعل هذه الدبابات أيضًا أهدافًا للمدفعية والطائرات دون طيار الروسية".
يذكر أن أمريكا وعدت بتوريد 31 دبابة من طراز "أبرامز"، ووصلت الدفعة الأولى المكونة من 10 مركبات إلى أوكرانيا في سبتمبر/أيلول.
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