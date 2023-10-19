https://sputnikarabic.ae/20231019/صحيفة-أمريكية-تكشف-عن-مصير-أبرامز-في-أوكرانيا-1082203627.html

صحيفة أمريكية تكشف عن مصير "أبرامز" في أوكرانيا

صحيفة أمريكية تكشف عن مصير "أبرامز" في أوكرانيا

أفادت صحيفة أمريكية بأن دبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية التي تم تسليمها إلى كييف ستشكل مشكلة للقوات الأوكرانية وأهدافًا للجيش الروسي. 19.10.2023, سبوتنيك عربي

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وبحسب المقال المنشور في تلك الصحيفة: "هذه الدبابات ليست كافية للتأثير بشكل كبير على الوضع في أوكرانيا".واعتبر المقال أن استخدام دبابات "أبرامز" لن يكون "نقطة تحول" بالنسبة إلى أوكرانيا، بل لن يؤدي إلا إلى المزيد من المشاكل.وأكدت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن "كل هذا لا يخلق مشاكل لسلسلة التوريد فحسب، بل يجعل هذه الدبابات أيضًا أهدافًا للمدفعية والطائرات دون طيار الروسية".يذكر أن أمريكا وعدت بتوريد 31 دبابة من طراز "أبرامز"، ووصلت الدفعة الأولى المكونة من 10 مركبات إلى أوكرانيا في سبتمبر/أيلول.

https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-غضب-في-أوكرانيا-من-زج-المرضى-والمعاقين-في-الجيش-1082203216.html

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