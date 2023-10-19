https://sputnikarabic.ae/20231019/ضابط-أمريكي-الجنود-الأوكرانيون-يسقطون-في-ثلاثة-أحواض-غليان-1082187442.html
ضابط أمريكي: الجنود الأوكرانيون يسقطون في "ثلاثة أحواض غليان"
ضابط أمريكي: الجنود الأوكرانيون يسقطون في "ثلاثة أحواض غليان"
أكد ضابط سابق في الجيش الأمريكي، أن الجيش الروسي يدحر جنود القوات المسلحة الأوكرانية في "ثلاثة أحواض غليان"، في المنطقة العسكرية الشمالية. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T08:45+0000
2023-10-19T08:45+0000
2023-10-19T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال الضابط الأمريكي سكوت ريتر، في مقابلة صحفية مع جارلاند نيكسون: "أنشأ الروس ثلاث مناطق غليان، والتي تسعى أوكرانيا الآن إلى التغلب على الروس في هذه المناطق، من أجل الحفاظ على موقعها".وأشار أيضا إلى أن الجيش الروسي دخل مرحلة جديدة في العملية الخاصة التي يقوم بها في أوكرانيا، مشددا على أن تحرير الأراضي التي سيطر عليها نظام كييف سيتم استعادتها قريبا.وفي السياق نفسه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردًا على أسئلة الصحفيين في الصين، أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تحقق نتائج على مختلف الصُعد، بل تتكبد الخسائر يوما بعد يوم.
https://sputnikarabic.ae/20231015/ضابط-أمريكي-إسرائيل-ستحرم-أوكرانيا-من-الأسلحة-الغربية-1082040396.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
ضابط أمريكي: الجنود الأوكرانيون يسقطون في "ثلاثة أحواض غليان"
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أكد ضابط سابق في الجيش الأمريكي، أن الجيش الروسي يدحر جنود القوات المسلحة الأوكرانية في "ثلاثة أحواض غليان"، في المنطقة العسكرية الشمالية.
وقال الضابط الأمريكي سكوت ريتر، في مقابلة صحفية مع جارلاند نيكسون: "أنشأ الروس ثلاث مناطق غليان، والتي تسعى أوكرانيا الآن إلى التغلب على الروس في هذه المناطق، من أجل الحفاظ على موقعها".
وأشار أيضا إلى أن الجيش الروسي دخل مرحلة جديدة في العملية الخاصة التي يقوم بها في أوكرانيا، مشددا على أن تحرير الأراضي التي سيطر عليها نظام كييف سيتم استعادتها قريبا.
القوات المسلحة الروسية هي المسيطرة على ساحات المعركة.
سكوت ريتر
ضابط سابق في الجيش الأمريكي
وفي السياق نفسه، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردًا على أسئلة الصحفيين في الصين، أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تحقق نتائج على مختلف الصُعد، بل تتكبد الخسائر يوما بعد يوم.