https://sputnikarabic.ae/20231019/ضابط-استخبارات-أمريكي-نظام-كييف-لم-يبق-لديه-شيء-1082185007.html
ضابط استخبارات أمريكي: نظام كييف لم يبق لديه شيء
ضابط استخبارات أمريكي: نظام كييف لم يبق لديه شيء
صرّح الضابط في الاستخبارات الأمريكية، توني شافير، أن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في الاستيلاء على أي أراضٍ خلال هجومها المضاد. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T07:45+0000
2023-10-19T07:45+0000
2023-10-19T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87d0724e2f4755ee04111894a38befd7.jpg
وقال شافير، في قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "أنا فقط أشير إلى الحقائق. في سياق الوضع الحالي في ساحة المعركة طوال فترة الهجوم الأوكراني، لم يسيطروا على أي مواقع أو مراكز دائمة. الآن الأوكرانيين استنفدوا بالفعل. لم يتبقَ لهم شيء".وأشار إلى أن القيادة الأوكرانية تدرك أنه سيتم قريبا "التخلي عنها كشيء غير ضروري".وأضاف شافير: "بوتين يعلم أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بالمساعدة اللازمة لدعم الهجوم أو حتى للدفاع".وتؤكد عمليات اليوم للقوات الروسية على محور دونيتسك وغيره من المحاور، أن الهجوم المضاد الذي توعدت به كييف قد وصل إلى طريق مسدود، وأن الدعم الغربي لن يمنع القوات الروسية من تحقيق الأهداف التي وضعتها نصب عينيها وبدأت من أجلها العملية العسكرية الخاصة
https://sputnikarabic.ae/20231019/القوات-الروسية-تدمر-بيرغيبانزر-3-بافيل-بضربة-صاروخية-فيديو-1082182503.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64df16d2b2534fbfdec56ca38de395dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضابط استخبارات أمريكي: نظام كييف لم يبق لديه شيء
تابعنا عبر
صرّح الضابط في الاستخبارات الأمريكية، توني شافير، أن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في الاستيلاء على أي أراضٍ خلال هجومها المضاد.
وقال شافير، في قناة "Judging Freedom"
على "يوتيوب": "أنا فقط أشير إلى الحقائق. في سياق الوضع الحالي في ساحة المعركة طوال فترة الهجوم الأوكراني، لم يسيطروا على أي مواقع أو مراكز دائمة. الآن الأوكرانيين استنفدوا بالفعل. لم يتبقَ لهم شيء".
وأشار إلى أن القيادة الأوكرانية تدرك أنه سيتم قريبا "التخلي عنها كشيء غير ضروري".
وأضاف شافير: "بوتين يعلم أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بالمساعدة اللازمة لدعم الهجوم أو حتى للدفاع".
وتؤكد عمليات اليوم للقوات الروسية على محور دونيتسك وغيره من المحاور، أن الهجوم المضاد الذي توعدت به كييف قد وصل إلى طريق مسدود، وأن الدعم الغربي لن يمنع القوات الروسية من تحقيق الأهداف التي وضعتها نصب عينيها وبدأت من أجلها العملية العسكرية الخاصة