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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/ضابط-استخبارات-أمريكي-نظام-كييف-لم-يبق-لديه-شيء-1082185007.html
ضابط استخبارات أمريكي: نظام كييف لم يبق لديه شيء
ضابط استخبارات أمريكي: نظام كييف لم يبق لديه شيء
صرّح الضابط في الاستخبارات الأمريكية، توني شافير، أن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في الاستيلاء على أي أراضٍ خلال هجومها المضاد. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T07:45+0000
2023-10-19T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شافير، في قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "أنا فقط أشير إلى الحقائق. في سياق الوضع الحالي في ساحة المعركة طوال فترة الهجوم الأوكراني، لم يسيطروا على أي مواقع أو مراكز دائمة. الآن الأوكرانيين استنفدوا بالفعل. لم يتبقَ لهم شيء".وأشار إلى أن القيادة الأوكرانية تدرك أنه سيتم قريبا "التخلي عنها كشيء غير ضروري".وأضاف شافير: "بوتين يعلم أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بالمساعدة اللازمة لدعم الهجوم أو حتى للدفاع".وتؤكد عمليات اليوم للقوات الروسية على محور دونيتسك وغيره من المحاور، أن الهجوم المضاد الذي توعدت به كييف قد وصل إلى طريق مسدود، وأن الدعم الغربي لن يمنع القوات الروسية من تحقيق الأهداف التي وضعتها نصب عينيها وبدأت من أجلها العملية العسكرية الخاصة
https://sputnikarabic.ae/20231019/القوات-الروسية-تدمر-بيرغيبانزر-3-بافيل-بضربة-صاروخية-فيديو-1082182503.html
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روسيا

ضابط استخبارات أمريكي: نظام كييف لم يبق لديه شيء

07:45 GMT 19.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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صرّح الضابط في الاستخبارات الأمريكية، توني شافير، أن القوات المسلحة الأوكرانية فشلت في الاستيلاء على أي أراضٍ خلال هجومها المضاد.
وقال شافير، في قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "أنا فقط أشير إلى الحقائق. في سياق الوضع الحالي في ساحة المعركة طوال فترة الهجوم الأوكراني، لم يسيطروا على أي مواقع أو مراكز دائمة. الآن الأوكرانيين استنفدوا بالفعل. لم يتبقَ لهم شيء".
وأشار إلى أن القيادة الأوكرانية تدرك أنه سيتم قريبا "التخلي عنها كشيء غير ضروري".
وأضاف شافير: "بوتين يعلم أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بالمساعدة اللازمة لدعم الهجوم أو حتى للدفاع".
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر "بيرغيبانزر 3 بافيل" بضربة صاروخية... فيديو
06:49 GMT
وتؤكد عمليات اليوم للقوات الروسية على محور دونيتسك وغيره من المحاور، أن الهجوم المضاد الذي توعدت به كييف قد وصل إلى طريق مسدود، وأن الدعم الغربي لن يمنع القوات الروسية من تحقيق الأهداف التي وضعتها نصب عينيها وبدأت من أجلها العملية العسكرية الخاصة
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