عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار القصف الإسرائيلي لغزة و"حزب الله" يصعد المواجهة.. صور وفيديو
Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/طائرة-آر-كيو--4-غلوبال-هوك-أمريكية-تطلق-الإنذار-7600-فوق-البحر-الأسود-1082192939.html
طائرة "آر كيو -4 غلوبال هوك" أمريكية تطلق الإنذار "7600" فوق البحر الأسود
طائرة "آر كيو -4 غلوبال هوك" أمريكية تطلق الإنذار "7600" فوق البحر الأسود
أطلقت طائرة الاستطلاع الأمريكية "آر كيو-4 بي غلوبال هوك" إنذارا فوق البحر الأسود، يحمل الرمز "7600"، بحسب مصادر متخصصة بالطيران. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T10:28+0000
2023-10-19T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/13/1082192451_0:279:1045:867_1920x0_80_0_0_c1a21a138a63753e2cdaa5a71b887363.jpg
ووفقا للبيانات التي نشرها موقع "فلايت رادار 24"، فإن طائرة الاستطلاع الأمريكية دون طيار قامت بإطلاق إشارة "7600"، وبدأت بعد ذلك في الابتعاد عن شبه جزيرة القرم وتوجهت نحو صقلية.وتُرصد طائرات الاستطلاع الأمريكية دون طيار بانتظام فوق البحر الأسود، وفي الأسبوع الماضي، أطلق الجيش الروسي مقاتلة "سو 27" بسبب اقتراب "غلوبال هوك" من حدود روسيا الاتحادية، وأجبرتها على تغيير مسارها.وتستطيع الطائرة البقاء في السماء لمدة تصل إلى 36 ساعة وتطير على مدى يزيد عن 22 ألف كيلومتر، وتم تجهيزها بمعدات استطلاع مختلفة، رادارات وأجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء وغيرها.الجدير بالذكر، أن الطائرات الأمريكية دون طيار من هذه الفئة تتمركز بشكل دائم في قاعدة "سيغونيل" الجوية التابعة لحلف "الناتو" في صقلية.
https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-ميغ-31-الروسية-التي-تحلق-فوق-البحر-الأسود-تحمل-شيئا-مخيفا-1082189680.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/13/1082192451_0:181:1045:965_1920x0_80_0_0_2be64b285923dc2aedf1ddfb9afcda5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

طائرة "آر كيو -4 غلوبال هوك" أمريكية تطلق الإنذار "7600" فوق البحر الأسود

10:28 GMT 19.10.2023
© AFP 2023طائرة دون طيار من طراز غلوبال هوك وهي في طريقها للهبوط في قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا عام 1999
طائرة دون طيار من طراز غلوبال هوك وهي في طريقها للهبوط في قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا عام 1999 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
أطلقت طائرة الاستطلاع الأمريكية "آر كيو-4 بي غلوبال هوك" إنذارا فوق البحر الأسود، يحمل الرمز "7600"، بحسب مصادر متخصصة بالطيران.
ووفقا للبيانات التي نشرها موقع "فلايت رادار 24"، فإن طائرة الاستطلاع الأمريكية دون طيار قامت بإطلاق إشارة "7600"، وبدأت بعد ذلك في الابتعاد عن شبه جزيرة القرم وتوجهت نحو صقلية.

ويشير الإنذار الذي يحمل رقم "7600" إلى فقدان الطائرة القدرة على الاتصال.

وتُرصد طائرات الاستطلاع الأمريكية دون طيار بانتظام فوق البحر الأسود، وفي الأسبوع الماضي، أطلق الجيش الروسي مقاتلة "سو 27" بسبب اقتراب "غلوبال هوك" من حدود روسيا الاتحادية، وأجبرتها على تغيير مسارها.
مقاتلة ميغ-31 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
إعلام: "ميغ-31" الروسية التي تحلق فوق البحر الأسود "تحمل شيئا مخيفا"
09:40 GMT

وتعتبر طائرة "آر كيو-4 غلوبال هوك" هي طائرة دون طيار استراتيجية من الفئة الأكبر، ويصل طول جناحيها إلى 40 مترا، يتجاوز وزنها عند الإقلاع 14 طنا.

وتستطيع الطائرة البقاء في السماء لمدة تصل إلى 36 ساعة وتطير على مدى يزيد عن 22 ألف كيلومتر، وتم تجهيزها بمعدات استطلاع مختلفة، رادارات وأجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء وغيرها.
الجدير بالذكر، أن الطائرات الأمريكية دون طيار من هذه الفئة تتمركز بشكل دائم في قاعدة "سيغونيل" الجوية التابعة لحلف "الناتو" في صقلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMTПоднимающийся дым после израильского авиаудара по сектору Газа, наблюдаемый с юга Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار القصف الإسرائيلي لغزة و"حزب الله" يصعد المواجهة.. صور وفيديو05:16 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 أكتوبر, 19:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала