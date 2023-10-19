https://sputnikarabic.ae/20231019/طائرة-آر-كيو--4-غلوبال-هوك-أمريكية-تطلق-الإنذار-7600-فوق-البحر-الأسود-1082192939.html
طائرة "آر كيو -4 غلوبال هوك" أمريكية تطلق الإنذار "7600" فوق البحر الأسود
طائرة "آر كيو -4 غلوبال هوك" أمريكية تطلق الإنذار "7600" فوق البحر الأسود
أطلقت طائرة الاستطلاع الأمريكية "آر كيو-4 بي غلوبال هوك" إنذارا فوق البحر الأسود، يحمل الرمز "7600"، بحسب مصادر متخصصة بالطيران. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T10:28+0000
2023-10-19T10:28+0000
2023-10-19T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ووفقا للبيانات التي نشرها موقع "فلايت رادار 24"، فإن طائرة الاستطلاع الأمريكية دون طيار قامت بإطلاق إشارة "7600"، وبدأت بعد ذلك في الابتعاد عن شبه جزيرة القرم وتوجهت نحو صقلية.وتُرصد طائرات الاستطلاع الأمريكية دون طيار بانتظام فوق البحر الأسود، وفي الأسبوع الماضي، أطلق الجيش الروسي مقاتلة "سو 27" بسبب اقتراب "غلوبال هوك" من حدود روسيا الاتحادية، وأجبرتها على تغيير مسارها.وتستطيع الطائرة البقاء في السماء لمدة تصل إلى 36 ساعة وتطير على مدى يزيد عن 22 ألف كيلومتر، وتم تجهيزها بمعدات استطلاع مختلفة، رادارات وأجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء وغيرها.الجدير بالذكر، أن الطائرات الأمريكية دون طيار من هذه الفئة تتمركز بشكل دائم في قاعدة "سيغونيل" الجوية التابعة لحلف "الناتو" في صقلية.
https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-ميغ-31-الروسية-التي-تحلق-فوق-البحر-الأسود-تحمل-شيئا-مخيفا-1082189680.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
طائرة "آر كيو -4 غلوبال هوك" أمريكية تطلق الإنذار "7600" فوق البحر الأسود
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أطلقت طائرة الاستطلاع الأمريكية "آر كيو-4 بي غلوبال هوك" إنذارا فوق البحر الأسود، يحمل الرمز "7600"، بحسب مصادر متخصصة بالطيران.
ووفقا للبيانات التي نشرها موقع "فلايت رادار 24"
، فإن طائرة الاستطلاع الأمريكية دون طيار قامت بإطلاق إشارة "7600"، وبدأت بعد ذلك في الابتعاد عن شبه جزيرة القرم وتوجهت نحو صقلية.
ويشير الإنذار الذي يحمل رقم "7600" إلى فقدان الطائرة القدرة على الاتصال.
وتُرصد طائرات الاستطلاع الأمريكية دون طيار بانتظام فوق البحر الأسود، وفي الأسبوع الماضي، أطلق الجيش الروسي مقاتلة "سو 27" بسبب اقتراب "غلوبال هوك" من حدود روسيا الاتحادية، وأجبرتها على تغيير مسارها.
وتعتبر طائرة "آر كيو-4 غلوبال هوك" هي طائرة دون طيار استراتيجية من الفئة الأكبر، ويصل طول جناحيها إلى 40 مترا، يتجاوز وزنها عند الإقلاع 14 طنا.
وتستطيع الطائرة البقاء في السماء لمدة تصل إلى 36 ساعة وتطير على مدى يزيد عن 22 ألف كيلومتر، وتم تجهيزها بمعدات استطلاع مختلفة، رادارات وأجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء وغيرها.
الجدير بالذكر، أن الطائرات الأمريكية دون طيار من هذه الفئة تتمركز بشكل دائم في قاعدة "سيغونيل" الجوية التابعة لحلف "الناتو" في صقلية.