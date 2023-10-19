https://sputnikarabic.ae/20231019/علماء-روس-يبتكرون-مقياس-حرارة-فضائي-لا-مثيل-له-في-العالم-1082185113.html
علماء روس يبتكرون "مقياس حرارة فضائي" لا مثيل له في العالم
علماء روس يبتكرون "مقياس حرارة فضائي" لا مثيل له في العالم
أعلنت جامعة سامارا الحكومية عن تسجل ابتكار علمي جديد من قبل العلماء المتخصصين في المعهد العلمي التابع للجامعة. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T07:47+0000
2023-10-19T07:47+0000
2023-10-19T07:47+0000
روسيا
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وذكرت جامعة سامارا، في بيان أصدرته، أنه تم ابتكار مسجل درجة حرارة فضائي متعدد القنوات من مكونات محلية، حيث سيتم وضعه في المختبر المداري Bion-M الذي يحتوي على الفطريات والبكتيريا والأجسام البيولوجية الأخرى. ووفقا لعلماء الجامعة، فإن المعدات الجديدة ليس لها نظائر سواء في روسيا أو في الخارج، ومن المفترض أن يصبح مقياس الحرارة لاحقًا من المعدات القياسية للاستخدام في المختبرات المدارية المحلية اللاحقة لسلسلة Bion-M. وبحسب البيان، تم الانتهاء من العمل على إنشاء المقياس بالكامل، وقد أكملت المعدات بنجاح الدورة المخططة للاختبارات الأرضية وهي جاهزة لإرسالها للتجميع النهائي.
https://sputnikarabic.ae/20231017/دراسة-تكشف-اللغز-الزلازل-النجمية-وراء-إشارات-الراديو-الغامضة-القادمة-من-الفضاء-1082116262.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
علماء روس يبتكرون "مقياس حرارة فضائي" لا مثيل له في العالم
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أعلنت جامعة سامارا الحكومية عن تسجل ابتكار علمي جديد من قبل العلماء المتخصصين في المعهد العلمي التابع للجامعة.
وذكرت جامعة سامارا، في بيان أصدرته، أنه تم ابتكار مسجل درجة حرارة فضائي متعدد القنوات من مكونات محلية، حيث سيتم وضعه في المختبر المداري Bion-M الذي يحتوي على الفطريات والبكتيريا والأجسام البيولوجية الأخرى.
ووفقا لعلماء الجامعة، فإن المعدات الجديدة ليس لها نظائر سواء في روسيا أو في الخارج، ومن المفترض أن يصبح مقياس الحرارة لاحقًا من المعدات القياسية للاستخدام في المختبرات المدارية المحلية اللاحقة لسلسلة Bion-M.
وبحسب البيان، تم الانتهاء من العمل على إنشاء المقياس بالكامل، وقد أكملت المعدات بنجاح الدورة المخططة للاختبارات الأرضية وهي جاهزة لإرسالها للتجميع النهائي.
وقالت ليوبوف كورغانسكايا، الباحثة الرائدة في الجامعة، إن مقياس درجة الحرارة المتعدد القنوات هو نظام للمراقبة المستمرة لظروف درجة الحرارة في نقاط تصميم معينة للحاويات التي تحتوي على أشياء بيولوجية، وسيتم وضع هذه الحاويات على السطح الخارجي للمختبر المداري في ظروف الفضاء المفتوح.