غضب في مصر بعد "حذف" غوغل اسم سيناء من الخريطة... صور
جوجل مابس شالت اسم سيناء من الخريطة؟! pic.twitter.com/8IYIs1ndCf— 🇵🇸✊🏾الباسبور مش جدع-Abolish colonialism (@ahmah_sa3eed) October 19, 2023
ولاحظ عدد كبير من المستخدمين خلال عمليات البحث على "غوغل" أنه تم بالفعل حذف الاسم الخاص بـ"سيناء" وترك مساحة كبيرة فارغة دون وضع اسم سيناء عليها، الأمر الذي زاد من شكوك رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا صورا مقتطعة من خريطة غوغل لسيناء.
عاجل وغير عادي..⚠️— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) October 19, 2023
جوجل ماب يزيل اسم "جزيرة سيناء" عن جغرافيا مصر ، هل هو خطًا غير مقصود ام جزء من صفقة القرن التى تعمل إسرائيل والولايات المتحدة الاميركية مع بعض عملائها من الحكام العرب على تنفيذها ؟ الموضوع فعلا خطير ولايبشر بالخير ابدا!!! pic.twitter.com/Q95v0q1T6c
هناك اشياء تحدث— الأحداث العربية (@AlahdathArabian) October 19, 2023
ازاله كلمه سيناء من خرائط جوجل!! pic.twitter.com/sVTF4zgMHG
وبدورها، ذكرت صفحة "صحيح مصر" على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنها قامت بتدقيق تلك المعلومات وأكدت أن تلك المعلومات غير صحيحة، وأشارت إلى أن اسم سيناء لا يظهر في الخريطة العامة لمصر على غوغل من قبل أحداث غزة، ولا يظهر أيضًا على مواقع أخرى متخصصة في الخرائط، وهذا ليس جديدًا وغير مرتبط بالأحداث في غزة، أو أي دعوات لنزوح أهالي غزة إلى سيناء.
❌ انتشرت على فيسبوك وتويتر، ادعاءات أن شركة جوجل أخفت اسم سيناء من خريطة مصر، وربطت تلك الادعاءات بين ذلك والدعوات الإسرائيلية لتهجير أهل غزة إلى سيناء، بالتزامن مع قصف القطاع.— صحيح مصر (@SaheehMasr) October 19, 2023
✅ الحقائق:
✅ هذا الخبر مفبرك، اسم سيناء لا يظهر في الخريطة العامة لمصر على جوجل من قبل أحداث غزة،… pic.twitter.com/SWCHpHbRuC