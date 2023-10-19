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https://sputnikarabic.ae/20231019/غضب-في-مصر-بعد-حذف-غوغل-اسم-سيناء-من-الخريطة-صور-1082200532.html
غضب في مصر بعد "حذف" غوغل اسم سيناء من الخريطة... صور
غضب في مصر بعد "حذف" غوغل اسم سيناء من الخريطة... صور
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات تفيد بأن شركة "غوغل" أخفت اسم سيناء من خريطة مصر، وربطت تلك الادعاءات بين ذلك والدعوات الإسرائيلية لتهجير أهل غزة... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T12:40+0000
2023-10-19T13:44+0000
مجتمع
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ووفقا لصحيفة "السياسة"، ذكرت "غضب كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما اكتشف النشطاء أن محرك البحث غوغل قام بحذف اسم سيناء من خرائطه".وزعم بعضهم أنه "تم حذف الاسم اليوم الخميس، حيث كان متواجدا في وقت سابق ولكنهم تفاجأوا باختفائه".وشددت الصفحة على أن "لأمر متعلق بإظهار غوغل على خرائط كل الدول اسم العاصمة فقط، وأسماء المدن وليس المحافظات، ومصر ليس لديها مدينة باسم سيناء، ولكن محافظتين باسمي شمال وجنوب سيناء، لذلك تظهر على خريطة مصر اسم مدينة شرم الشيخ وليس محافظة جنوب سيناء".
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منوعات

غضب في مصر بعد "حذف" غوغل اسم سيناء من الخريطة... صور

12:40 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 13:44 GMT 19.10.2023)
© Photo / unsplash/Frank Zimmermannخريطة تظهر فيها منطقة الشرق الأوسط
خريطة تظهر فيها منطقة الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Photo / unsplash/Frank Zimmermann
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات تفيد بأن شركة "غوغل" أخفت اسم سيناء من خريطة مصر، وربطت تلك الادعاءات بين ذلك والدعوات الإسرائيلية لتهجير أهل غزة إلى سيناء، بالتزامن مع قصف القطاع.
ووفقا لصحيفة "السياسة"، ذكرت "غضب كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما اكتشف النشطاء أن محرك البحث غوغل قام بحذف اسم سيناء من خرائطه".

ولاحظ عدد كبير من المستخدمين خلال عمليات البحث على "غوغل" أنه تم بالفعل حذف الاسم الخاص بـ"سيناء" وترك مساحة كبيرة فارغة دون وضع اسم سيناء عليها، الأمر الذي زاد من شكوك رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا صورا مقتطعة من خريطة غوغل لسيناء.

وزعم بعضهم أنه "تم حذف الاسم اليوم الخميس، حيث كان متواجدا في وقت سابق ولكنهم تفاجأوا باختفائه".

وبدورها، ذكرت صفحة "صحيح مصر" على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنها قامت بتدقيق تلك المعلومات وأكدت أن تلك المعلومات غير صحيحة، وأشارت إلى أن اسم سيناء لا يظهر في الخريطة العامة لمصر على غوغل من قبل أحداث غزة، ولا يظهر أيضًا على مواقع أخرى متخصصة في الخرائط، وهذا ليس جديدًا وغير مرتبط بالأحداث في غزة، أو أي دعوات لنزوح أهالي غزة إلى سيناء.

وشددت الصفحة على أن "لأمر متعلق بإظهار غوغل على خرائط كل الدول اسم العاصمة فقط، وأسماء المدن وليس المحافظات، ومصر ليس لديها مدينة باسم سيناء، ولكن محافظتين باسمي شمال وجنوب سيناء، لذلك تظهر على خريطة مصر اسم مدينة شرم الشيخ وليس محافظة جنوب سيناء".
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