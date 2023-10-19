https://sputnikarabic.ae/20231019/غضب-في-مصر-بعد-حذف-غوغل-اسم-سيناء-من-الخريطة-صور-1082200532.html

غضب في مصر بعد "حذف" غوغل اسم سيناء من الخريطة... صور

غضب في مصر بعد "حذف" غوغل اسم سيناء من الخريطة... صور

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاءات تفيد بأن شركة "غوغل" أخفت اسم سيناء من خريطة مصر، وربطت تلك الادعاءات بين ذلك والدعوات الإسرائيلية لتهجير أهل غزة... 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T12:40+0000

2023-10-19T12:40+0000

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مجتمع

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ووفقا لصحيفة "السياسة"، ذكرت "غضب كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما اكتشف النشطاء أن محرك البحث غوغل قام بحذف اسم سيناء من خرائطه".وزعم بعضهم أنه "تم حذف الاسم اليوم الخميس، حيث كان متواجدا في وقت سابق ولكنهم تفاجأوا باختفائه".وشددت الصفحة على أن "لأمر متعلق بإظهار غوغل على خرائط كل الدول اسم العاصمة فقط، وأسماء المدن وليس المحافظات، ومصر ليس لديها مدينة باسم سيناء، ولكن محافظتين باسمي شمال وجنوب سيناء، لذلك تظهر على خريطة مصر اسم مدينة شرم الشيخ وليس محافظة جنوب سيناء".

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