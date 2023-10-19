https://sputnikarabic.ae/20231019/فرنسا-تحمل-رسالة-إلى-لبنان-إسرائيل-لن-ترحمكم-إذا-فتحتم-جبهة-الحدود-الجنوبية-1082187949.html
فرنسا تحمل رسالة إلى لبنان... "إسرائيل لن ترحمكم إذا فتحتم جبهة الحدود الجنوبية"
فرنسا تحمل رسالة إلى لبنان... "إسرائيل لن ترحمكم إذا فتحتم جبهة الحدود الجنوبية"
حملت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، رسالة تحذيرية إلى لبنان، بأن "إسرائيل لن ترحم لبنان إذا تم فتح الجبهة من الحدود الجنوبية". 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T09:00+0000
2023-10-19T09:00+0000
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وقال النائب اللبناني سيمون أبي رميا، إن "كولونا كانت حاسمة وجدية إلى أبعد الحدود في تحذيراتها للمسؤولين اللبنانيين"، مؤكدا أن زيارة الوزيرة الفرنسية إلى لبنان انحصرت في تبليغ الرسالة الشديدة اللهجة من إسرائيل وواشنطن وأوروبا"، حسب موقع "النشرة" اللبناني.وأضاف: "انزلاق لبنان إلى الحرب سيكون ثمنه باهظا وكلفته عالية على البلاد التي من الطبيعي، في ظروفها الراهنة اقتصاديا واجتماعيا، ليس بوسعها أن تتحمل أي مغامرة أو وزر حرب في ظل معاناة كل الأطياف".وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، آخرها كان اليوم، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب أهداف لـ"حزب الله" في لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف استهدف موقع مراقبة باتجاه البحر، حيث تم إطلاق نيران مضادة للدبابات، وذلك ردا على إطلاق نار من عناصر "حزب الله" على إسرائيل.من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان له، "مقتل 2 من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان"، كما أعلن "حزب الله" اللبناني، الاثنين الماضي، قصف 5 مواقع إسرائيلية جديدة على الحدود اللبنانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، عزلا كاملا لمسافة 4 كيلو متر مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية الإسرائيلية.وصرّح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن "وضع المقاومة اليوم ممتاز، وجميع السيناريوهات جاهزة بالكامل"، وذلك بالتوازي مع ما أعلنه الحزب، عن مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي
فرنسا تحمل رسالة إلى لبنان... "إسرائيل لن ترحمكم إذا فتحتم جبهة الحدود الجنوبية"
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حملت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، رسالة تحذيرية إلى لبنان، بأن "إسرائيل لن ترحم لبنان إذا تم فتح الجبهة من الحدود الجنوبية".
وقال النائب اللبناني سيمون أبي رميا، إن "كولونا كانت حاسمة وجدية إلى أبعد الحدود في تحذيراتها للمسؤولين اللبنانيين"، مؤكدا أن زيارة الوزيرة الفرنسية إلى لبنان انحصرت في تبليغ الرسالة الشديدة اللهجة من إسرائيل وواشنطن وأوروبا"، حسب موقع
"النشرة" اللبناني.
وأضاف: "انزلاق لبنان إلى الحرب سيكون ثمنه باهظا وكلفته عالية على البلاد التي من الطبيعي، في ظروفها الراهنة اقتصاديا واجتماعيا، ليس بوسعها أن تتحمل أي مغامرة أو وزر حرب في ظل معاناة كل الأطياف".
وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، آخرها كان اليوم، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب أهداف لـ"حزب الله" في لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف استهدف موقع مراقبة باتجاه البحر، حيث تم إطلاق نيران مضادة للدبابات، وذلك ردا على إطلاق نار من عناصر "حزب الله" على إسرائيل.
من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان له، "مقتل 2 من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان"، كما أعلن "حزب الله" اللبناني، الاثنين الماضي، قصف 5 مواقع إسرائيلية جديدة
على الحدود اللبنانية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، عزلا كاملا لمسافة 4 كيلو متر
مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية الإسرائيلية.
وصرّح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن "وضع المقاومة اليوم ممتاز
، وجميع السيناريوهات جاهزة بالكامل"، وذلك بالتوازي مع ما أعلنه الحزب، عن مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.