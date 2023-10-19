https://sputnikarabic.ae/20231019/فلسطيني-يتطوع-لطهي-الطعام-لمئات-النازحين-في-خان-يونس-جنوبي-قطاع-غزة-1082187111.html
فلسطيني يتطوع لطهو الطعام لمئات النازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة
فلسطيني يتطوع لطهو الطعام لمئات النازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة
يقوم الفلسطيني جميل أبو عاصي، من بلدة بني سهيلا شرقي محافظة خان يونس جنوبي غزة، بإعداد وجبات طعام مجانية لمئات النازحين الوافدين من شمال القطاع، ويعكف أبو عاصي... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T08:25+0000
2023-10-19T08:25+0000
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ويعمل أبو عاصي مع فريقه رغم الخطر الكبير على حياته، في ظل تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يصل القصف إلى مناطق محيطة بالمنطقة التي يعمل بها.وقال أبو عاصي لوكالة "سبوتنيك": "نعد يوميا بتمويل من فاعلي خير، من 600 إلى 1000 وجبة غذائية، ونقوم بالطهي بواسطة مواقد آنية بدائية تعتمد على الحطب، نظرًا لعدم توفر الغاز والمحروقات، وقد قمنا بوضعها في مكان قريب من تواجد النازحين".وأضاف: "نعمل من ساعات الصباح على جلب المواد المطلوبة، والطعام الذي نطهوه يشمل الأرز والدجاج أو اللحم، ونتكفل بتوزيع الطعام بالنيابة عن المتبرعين الذين يقدمون الدعم للمبادرة الإنسانية، وأتمنى أن يزداد عدد الوجبات ليغطي عددا أكبر من النازحين".ويقول فادي إبراهيم، أحد المتطوعين في مبادرة إطعام النازحين لـ "سبوتنيك": "أتمنى أن تزداد مثل هذه المبادرات في هذا الوقت، في ظل عدم توفر الطعام للأعداد الكبيرة من النازحين، فهذه المبادرة تغطي عددا قليلا ولكنها تشجع الآخرين على فعل الخير".
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
فلسطيني يتطوع لطهو الطعام لمئات النازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة
08:25 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 08:35 GMT 19.10.2023) تابعنا عبر
حصري
يقوم الفلسطيني جميل أبو عاصي، من بلدة بني سهيلا شرقي محافظة خان يونس جنوبي غزة، بإعداد وجبات طعام مجانية لمئات النازحين الوافدين من شمال القطاع، ويعكف أبو عاصي على طهي الوجبات في قدور كبيرة، إلى جانب فريق من المتطوعين لإعداد وجبات الطعام.
ويعمل أبو عاصي مع فريقه رغم الخطر الكبير على حياته، في ظل تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يصل القصف إلى مناطق محيطة بالمنطقة التي يعمل بها.
وقال أبو عاصي لوكالة "سبوتنيك": "نعد يوميا بتمويل من فاعلي خير، من 600 إلى 1000 وجبة غذائية، ونقوم بالطهي بواسطة مواقد آنية بدائية تعتمد على الحطب، نظرًا لعدم توفر الغاز والمحروقات، وقد قمنا بوضعها في مكان قريب من تواجد النازحين".
وأضاف: "نعمل من ساعات الصباح على جلب المواد المطلوبة، والطعام الذي نطهوه يشمل الأرز والدجاج أو اللحم، ونتكفل بتوزيع الطعام بالنيابة عن المتبرعين الذين يقدمون الدعم للمبادرة الإنسانية، وأتمنى أن يزداد عدد الوجبات ليغطي عددا أكبر من النازحين".
ويقول فادي إبراهيم، أحد المتطوعين في مبادرة إطعام النازحين لـ "سبوتنيك": "أتمنى أن تزداد مثل هذه المبادرات في هذا الوقت، في ظل عدم توفر الطعام للأعداد الكبيرة من النازحين، فهذه المبادرة تغطي عددا قليلا ولكنها تشجع الآخرين على فعل الخير".