عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار القصف الإسرائيلي لغزة و"حزب الله" يصعد المواجهة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231019/فلسطين-تحذر-من-إعطاء-إسرائيل-المزيد-من-الوقت-لإبادة-قطاع-غزة-بمن-فيه-1082189790.html
فلسطين تحذر من إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لإبادة قطاع غزة بمن فيه
فلسطين تحذر من إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لإبادة قطاع غزة بمن فيه
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إلى "عقد مؤتمر دولي لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية". 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T09:46+0000
2023-10-19T09:46+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
طوفان الأقصى
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082055866_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_7af6f21f65247db28d6fb8b8616d3031.jpg
وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، من أن "إطالة أمد الحرب ستعطي إسرائيل المزيد من الوقت لإبادة قطاع غزة بمن فيه"، معتبرة الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة جريمة تطهير عرقي ليس لها مثيل.ويعيش سكان غزة حالة إنسانية صعبة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ إعلان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، محمد الضيف، في 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان له، إن "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
https://sputnikarabic.ae/20231019/فلسطيني-يتطوع-لطهي-الطعام-لمئات-النازحين-في-خان-يونس-جنوبي-قطاع-غزة-1082187111.html
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082055866_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_7119613cc47583c03131362ceedf3a63.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

فلسطين تحذر من إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لإبادة قطاع غزة بمن فيه

09:46 GMT 19.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalitالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبرTelegramNabd
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إلى "عقد مؤتمر دولي لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية".
وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، من أن "إطالة أمد الحرب ستعطي إسرائيل المزيد من الوقت لإبادة قطاع غزة بمن فيه"، معتبرة الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة جريمة تطهير عرقي ليس لها مثيل.
ويعيش سكان غزة حالة إنسانية صعبة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ إعلان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، محمد الضيف، في 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف، في بيان له، إن "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
فلسطيني يتطوع لطهي الطعام لمئات النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
فلسطيني يتطوع لطهو الطعام لمئات النازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة...فيديو
08:25 GMT
وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMTПоднимающийся дым после израильского авиаудара по сектору Газа, наблюдаемый с юга Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار القصف الإسرائيلي لغزة و"حزب الله" يصعد المواجهة.. صور وفيديو05:16 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 أكتوبر, 19:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала