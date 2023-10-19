https://sputnikarabic.ae/20231019/فلسطين-تحذر-من-إعطاء-إسرائيل-المزيد-من-الوقت-لإبادة-قطاع-غزة-بمن-فيه-1082189790.html
فلسطين تحذر من إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لإبادة قطاع غزة بمن فيه
فلسطين تحذر من إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لإبادة قطاع غزة بمن فيه
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إلى "عقد مؤتمر دولي لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية". 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T09:46+0000
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وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، من أن "إطالة أمد الحرب ستعطي إسرائيل المزيد من الوقت لإبادة قطاع غزة بمن فيه"، معتبرة الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة جريمة تطهير عرقي ليس لها مثيل.ويعيش سكان غزة حالة إنسانية صعبة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ إعلان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، محمد الضيف، في 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان له، إن "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
https://sputnikarabic.ae/20231019/فلسطيني-يتطوع-لطهي-الطعام-لمئات-النازحين-في-خان-يونس-جنوبي-قطاع-غزة-1082187111.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
فلسطين تحذر من إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لإبادة قطاع غزة بمن فيه
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دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إلى "عقد مؤتمر دولي لإجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية".
وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، من أن "إطالة أمد الحرب ستعطي إسرائيل المزيد من الوقت لإبادة قطاع غزة بمن فيه"، معتبرة الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة جريمة تطهير عرقي ليس لها مثيل.
ويعيش سكان غزة حالة إنسانية صعبة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، منذ إعلان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، محمد الضيف، في 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف، في بيان له، إن "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"
الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.