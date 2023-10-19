https://sputnikarabic.ae/20231019/قذيفة-روسية-تسقط-في-قلب-شبكة-خنادق-أوكرانية-فيديو-1082212057.html
قذيفة روسية تسقط في "قلب" شبكة خنادق أوكرانية... فيديو
قذيفة روسية تسقط في "قلب" شبكة خنادق أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للقوات الروسية وهي تستهدف وتدمر مقرات ومخابئ للقوات الأوكرانية على اتجاه بيلوغوروفكا. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T15:38+0000
2023-10-19T15:38+0000
2023-10-19T15:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات المسيرة الروسية التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، قامت بتوجيه ضربات دقيقة استهدفت مقرات ومخابئ القوات الأوكرانية وأجبرتهم على الخروج من مخابئهم.وتظهر المشاهد لحظة سقوط القذيفة بواسطة مسيرات روسية إلى قلب مخابئ الجنود الأوكرانيين وتدميرها.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25"، وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-8"، و61 طائرة دون طيار.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قذيفة روسية تسقط في "قلب" شبكة خنادق أوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للقوات الروسية وهي تستهدف وتدمر مقرات ومخابئ للقوات الأوكرانية على اتجاه بيلوغوروفكا.
وأوضحت الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات المسيرة الروسية التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، قامت بتوجيه ضربات دقيقة استهدفت مقرات ومخابئ القوات الأوكرانية وأجبرتهم على الخروج من مخابئهم.
وتظهر المشاهد لحظة سقوط القذيفة بواسطة مسيرات روسية إلى قلب مخابئ الجنود الأوكرانيين وتدميرها.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25"، وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-8"، و61 طائرة دون طيار.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.