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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/قذيفة-روسية-تسقط-في-قلب-شبكة-خنادق-أوكرانية-فيديو-1082212057.html
قذيفة روسية تسقط في "قلب" شبكة خنادق أوكرانية... فيديو
قذيفة روسية تسقط في "قلب" شبكة خنادق أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للقوات الروسية وهي تستهدف وتدمر مقرات ومخابئ للقوات الأوكرانية على اتجاه بيلوغوروفكا. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T15:38+0000
2023-10-19T15:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات المسيرة الروسية التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، قامت بتوجيه ضربات دقيقة استهدفت مقرات ومخابئ القوات الأوكرانية وأجبرتهم على الخروج من مخابئهم.وتظهر المشاهد لحظة سقوط القذيفة بواسطة مسيرات روسية إلى قلب مخابئ الجنود الأوكرانيين وتدميرها.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25"، وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-8"، و61 طائرة دون طيار.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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رصد عسكري
رصد عسكري

قذيفة روسية تسقط في "قلب" شبكة خنادق أوكرانية... فيديو

15:38 GMT 19.10.2023
© وزارة الدفاع الروسية / الانتقال إلى بنك الصورطائرة روسية تلقي قنابل على مواقع الإرهابيين في سوريا
طائرة روسية تلقي قنابل على مواقع الإرهابيين في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© وزارة الدفاع الروسية
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للقوات الروسية وهي تستهدف وتدمر مقرات ومخابئ للقوات الأوكرانية على اتجاه بيلوغوروفكا.
وأوضحت الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات المسيرة الروسية التابعة لقوات مجموعة "الجنوب"، قامت بتوجيه ضربات دقيقة استهدفت مقرات ومخابئ القوات الأوكرانية وأجبرتهم على الخروج من مخابئهم.
وتظهر المشاهد لحظة سقوط القذيفة بواسطة مسيرات روسية إلى قلب مخابئ الجنود الأوكرانيين وتدميرها.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25"، وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-8"، و61 طائرة دون طيار.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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