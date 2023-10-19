https://sputnikarabic.ae/20231019/كوريا-الشمالية-تعرب-عن-أملها-في-توسيع-العلاقات-مع-روسيا-بعد-زيارة-لافروف-1082178229.html
كوريا الشمالية تعرب عن أملها في توسيع العلاقات مع روسيا بعد زيارة لافروف إلى بيونغ يانغ
كوريا الشمالية تعرب عن أملها في توسيع العلاقات مع روسيا بعد زيارة لافروف إلى بيونغ يانغ
أعربت وزيرة الخارجية في كوريا الشمالية، تشوي سون هي، عن أملها في أن تؤدي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى بيونغ يانغ، إلى توسيع العلاقات الثنائية الشاملة... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T02:14+0000
2023-10-19T02:14+0000
2023-10-19T02:15+0000
كوريا الشمالية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/17/1066761206_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_d11de73aa4177d1e389d795a42caea99.jpg
وقالت تشوي سون هي، خلال حفل استقبال حكومي في بيونغ يانغ بمناسبة وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد الروسي إلى كوريا الشمالية، إنه بفضل "القيادة الصحيحة والقرار الاستراتيجي" للقادة في روسيا وكوريا الشمالية، ارتقت العلاقات التاريخية الودية اليوم إلى مستوى جديد وتتطور إلى "علاقات صداقة لا تُقهر" تطمح إلى المستقبل.وأعربت عن أملها في أن تحقق الزيارة خلال الفترة الحالية نتائج مرضية، تسعى إلى توسيع العلاقات الثنائية الشاملة والبناءة على مستوى أعلى، وتحسين رفاهية شعبي البلدين وفقًا للاتفاقيات التاريخية التي تم التوصل إليها بين قادة كوريا الشمالية وروسيا.ووصل لافروف إلى كوريا الشمالية، أمس الأربعاء في زيارة تستمر يومين، تأتي بعد شهر من زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون للشرق الأقصى الروسي ولقائه مع الرئيس الروسي في مدينة أمور بمنطقة أمورسك في روسيا.وتعود آخر زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية إلى نهاية مايو/آيار 2018، وكان قد زار بيونغ يانغ أيضًا في عامي 2009 و2004.
https://sputnikarabic.ae/20231018/لافروف-الزيارة-إلى-بيونغ-يانغ-توفر-فرصة-لبحث-تنفيذ-الاتفاقيات-بين-بوتين-وكيم-جونغ-أون-1082169079.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/17/1066761206_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bb55a2c7259f7d63392381dcfa4a793f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
كوريا الشمالية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
كوريا الشمالية تعرب عن أملها في توسيع العلاقات مع روسيا بعد زيارة لافروف إلى بيونغ يانغ
02:14 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 02:15 GMT 19.10.2023) تابعنا عبر
أعربت وزيرة الخارجية في كوريا الشمالية، تشوي سون هي، عن أملها في أن تؤدي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى بيونغ يانغ، إلى توسيع العلاقات الثنائية الشاملة والبناءة.
وقالت تشوي سون هي، خلال حفل استقبال حكومي في بيونغ يانغ بمناسبة وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
والوفد الروسي إلى كوريا الشمالية، إنه بفضل "القيادة الصحيحة والقرار الاستراتيجي" للقادة في روسيا وكوريا الشمالية، ارتقت العلاقات التاريخية الودية اليوم إلى مستوى جديد وتتطور إلى "علاقات صداقة لا تُقهر" تطمح إلى المستقبل.
وأعربت عن أملها في أن تحقق الزيارة خلال الفترة الحالية نتائج مرضية، تسعى إلى توسيع العلاقات الثنائية الشاملة والبناءة على مستوى أعلى، وتحسين رفاهية شعبي البلدين وفقًا للاتفاقيات التاريخية التي تم التوصل إليها بين قادة كوريا الشمالية وروسيا.
ووصل لافروف إلى كوريا الشمالية، أمس الأربعاء في زيارة تستمر يومين، تأتي بعد شهر من زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
للشرق الأقصى الروسي ولقائه مع الرئيس الروسي في مدينة أمور بمنطقة أمورسك في روسيا.
وتعود آخر زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية إلى نهاية مايو/آيار 2018، وكان قد زار بيونغ يانغ أيضًا في عامي 2009 و2004.