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https://sputnikarabic.ae/20231019/لافروف-خطر-تطور-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-إلى-حرب-إقليمية-أمر-جدي-للغاية---عاجل-1082179631.html
لافروف: خطر تطور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب إقليمية أمر جدي للغاية
لافروف: خطر تطور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب إقليمية أمر جدي للغاية
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صباح اليوم الخميس، أن خطر تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب إقليمية أمر جدي للغاية، معتبرا أن محاولات إلقاء... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T04:30+0000
2023-10-19T04:51+0000
روسيا
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وقال لافروف للصحفيين: “بالنسبة لقطاع غزة، فإن خطر تصاعد هذه الأزمة إلى صراع على مستوى المنطقة أمر خطير للغاية”.وأضاف لافروف: "أعتقد أن القيادة الإيرانية تتخذ موقفا مسؤولا ومتوازنا إلى حد ما وتدعو إلى منع هذا الصراع من الانتشار إلى المنطقة بأكملها والدول المجاورة".هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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روسيا
روسيا

لافروف: خطر تطور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب إقليمية أمر جدي للغاية

04:30 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 04:51 GMT 19.10.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صباح اليوم الخميس، أن خطر تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب إقليمية أمر جدي للغاية، معتبرا أن محاولات إلقاء اللوم على إيران في كل شيء وهذا عمل استفزازي.
وقال لافروف للصحفيين: “بالنسبة لقطاع غزة، فإن خطر تصاعد هذه الأزمة إلى صراع على مستوى المنطقة أمر خطير للغاية”.
وأضاف لافروف: "أعتقد أن القيادة الإيرانية تتخذ موقفا مسؤولا ومتوازنا إلى حد ما وتدعو إلى منع هذا الصراع من الانتشار إلى المنطقة بأكملها والدول المجاورة".
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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