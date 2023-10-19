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https://sputnikarabic.ae/20231019/لافروف-روسيا-مستعدة-لمناقشة-فكرة-تركيا-عن-الدول-الضامنة-لإسرائيل-وفلسطين-1082180154.html
لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة فكرة تركيا عن الدول الضامنة لإسرائيل وفلسطين
لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة فكرة تركيا عن الدول الضامنة لإسرائيل وفلسطين
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده مستعدة لمناقشة ودراسة مبادرة تركيا التي تسعى لإنشاء نظام الدول الضامنة لأطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T05:18+0000
2023-10-19T05:18+0000
روسيا
طوفان الأقصى
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وأشار وزير الخارجية الروسي، خلال مقابلة مع الصحفيين في مدينة بيونغ يانغ، أن روسيا مستعدة لمناقشة ودراسة مبادرة تركيا لإنشاء نظام الدول الضامنة لأطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مضيفا أن موسكو وأنقرة على اتصال بشأن هذه القضية.وأضاف لافروف بالقول: "ما هو المقصود بالضبط، نود بالطبع أن نسمعه من أصدقائنا الأتراك الذين نتواصل معهم بشأن هذه القضية".ولفت لافروف، قائلا: "نحن ندعو إلى أن تكون أي مقاربة مبنية على توازن مصالح الأطراف، وليس فرض مصالح أحد على حساب مصالح الآخرين. ويبدو لي أن المبادرة التركية تمليها الرغبة في ضمان مثل هذا الحل"، مؤكدا على أن روسيا مستعدة للتعاون والنظر في المبادرة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231019/لافروف-خطر-تطور-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-إلى-حرب-إقليمية-أمر-جدي-للغاية---عاجل-1082179631.html
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روسيا, طوفان الأقصى
روسيا, طوفان الأقصى

لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة فكرة تركيا عن الدول الضامنة لإسرائيل وفلسطين

05:18 GMT 19.10.2023
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قمة "بريكس 2023" في جنوب أفريقيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قمة بريكس 2023 في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Sputnik
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده مستعدة لمناقشة ودراسة مبادرة تركيا التي تسعى لإنشاء نظام الدول الضامنة لأطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأشار وزير الخارجية الروسي، خلال مقابلة مع الصحفيين في مدينة بيونغ يانغ، أن روسيا مستعدة لمناقشة ودراسة مبادرة تركيا لإنشاء نظام الدول الضامنة لأطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مضيفا أن موسكو وأنقرة على اتصال بشأن هذه القضية.

وتابع لافروف بالقول: "نحن على استعداد لمناقشة أي مقترحات بناءة، وهذه المبادرة التي سمعتها قبل بضعة أيام تمليها بوضوح الرغبة في تحقيق وقف إطلاق النار وتصعيد الوضع. ما هو المقصود بالضبط، نود بالطبع أن نسمعه".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
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04:30 GMT
وأضاف لافروف بالقول: "ما هو المقصود بالضبط، نود بالطبع أن نسمعه من أصدقائنا الأتراك الذين نتواصل معهم بشأن هذه القضية".
ولفت لافروف، قائلا: "نحن ندعو إلى أن تكون أي مقاربة مبنية على توازن مصالح الأطراف، وليس فرض مصالح أحد على حساب مصالح الآخرين. ويبدو لي أن المبادرة التركية تمليها الرغبة في ضمان مثل هذا الحل"، مؤكدا على أن روسيا مستعدة للتعاون والنظر في المبادرة.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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