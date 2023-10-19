https://sputnikarabic.ae/20231019/لحظة-تحول-نقطة-تأمين-إسرائيلية-إلى-أشلاء-بصاروخ-من-حزب-الله-فيديو-1082185238.html
لحظة تحول نقطة تأمين إسرائيلية إلى أشلاء بصاروخ من "حزب الله"... فيديو
لحظة تحول نقطة تأمين إسرائيلية إلى أشلاء بصاروخ من "حزب الله"... فيديو
نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو قال إنه لعملية استهداف نقطة تأمين تابعة للجيش الإسرائيلي، في مستوطنة المنارة عند الحدود الجنوبية اللبنانية. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T07:55+0000
2023-10-19T07:55+0000
2023-10-19T07:55+0000
رصد عسكري
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العالم العربي
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ويشاهد في الفيديو لحظة انطلاق صاروخ وتوجهه إلى نقطة محددة وانفجار النقطة وتطاير الشظايا في المنطقة.وأكد البيان أن الضربة حققت "إصابات مؤكدة" لدى القوات الإسرائيلية في المنطقة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ضرب أهداف لـ"حزب الله" في لبنان.من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان له، "مقتل 2 من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان".وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن ،الاثنين الماضي، قصف 5 مواقع إسرائيلية جديدة على الحدود اللبنانية. وقال "حزب الله" إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا خمسة مواقع إسرائيلية، وهي: موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققوا فيها إصابات مؤكدة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، عزلا كاملا لمسافة 4 كيلو متر مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20231019/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-حزب-الله-أقوى-من-حماس-بـ10-مرات-1082181289.html
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رصد عسكري, طوفان الأقصى, العالم العربي
رصد عسكري, طوفان الأقصى, العالم العربي
لحظة تحول نقطة تأمين إسرائيلية إلى أشلاء بصاروخ من "حزب الله"... فيديو
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نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو قال إنه لعملية استهداف نقطة تأمين تابعة للجيش الإسرائيلي، في مستوطنة المنارة عند الحدود الجنوبية اللبنانية.
ويشاهد في الفيديو لحظة انطلاق صاروخ وتوجهه إلى نقطة محددة وانفجار النقطة وتطاير الشظايا في المنطقة.
وبحسب البيان الذي نشره "حزب الله"، ليل أمس الأربعاء، فإن النقطة قد تم استهدافها باستخدام صاروخ موجه.
وأكد البيان أن الضربة حققت "إصابات مؤكدة" لدى القوات الإسرائيلية في المنطقة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ضرب أهداف لـ"حزب الله" في لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف استهدف موقع مراقبة باتجاه البحر، حيث تم إطلاق نيران مضادة للدبابات، وذلك ردًا على إطلاق نار من عناصر "حزب الله" على إسرائيل.
من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني، في بيان له، "مقتل 2 من عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان".
وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن ،الاثنين الماضي، قصف 5 مواقع إسرائيلية جديدة
على الحدود اللبنانية. وقال "حزب الله" إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا خمسة مواقع إسرائيلية، وهي: موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققوا فيها إصابات مؤكدة".
يشار إلى أن حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان، تشهد حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد الماضي، عزلا كاملا لمسافة 4 كيلو متر
مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية الإسرائيلية.