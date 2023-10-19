https://sputnikarabic.ae/20231019/ما-هو-مسار-طريق-بحر-الشمال؟-1082202529.html
ما هو مسار طريق بحر الشمال؟
ما هو مسار طريق بحر الشمال؟
ما هو مسار طريق بحر الشمال؟
2023-10-19T13:21+0000
2023-10-19T13:21+0000
2023-10-19T13:21+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
روسيا
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طريق بحر الشمال الذي يبلغ طوله أكثر من 3000 ميل بحري (5556 كيلومترًا)، ويربط بين بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، هو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.يبلغ طول طريق نقل البضائع من الشرق الأقصى إلى أوروبا باستخدام طريق بحر الشمال 14000 كيلومتر. وتنفذ روسيا المشروع الفيدرالي "تطوير طريق بحر الشمال"، والذي يتضمن إنشاء البنية التحتية التي ستزيد حركة الشحن إلى 80 مليون طن في عام 2024، و110 ملايين طن بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإجمالية للموانئ البحرية 110 و115 مليون طن على التوالي.تعرف على مسار طريق بحر الشمال من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".شاهد أيضا - عشر سنوات على المبادرة الصينية "الحزام والطريق"
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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ما هو مسار طريق بحر الشمال؟
ما هو مسار طريق بحر الشمال؟
ما هو مسار طريق بحر الشمال؟
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الخميس، أن الصين مستعدة للتعاون مع روسيا في مختلف المناطق، بما في ذلك القطب الشمالي.
طريق بحر الشمال الذي يبلغ طوله أكثر من 3000 ميل بحري (5556 كيلومترًا)، ويربط بين بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، هو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.
يبلغ طول طريق نقل البضائع من الشرق الأقصى إلى أوروبا باستخدام طريق بحر الشمال
14000 كيلومتر. وتنفذ روسيا المشروع الفيدرالي "تطوير طريق بحر الشمال"، والذي يتضمن إنشاء البنية التحتية التي ستزيد حركة الشحن إلى 80 مليون طن في عام 2024، و110 ملايين طن بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإجمالية للموانئ البحرية 110 و115 مليون طن على التوالي.
تعرف على مسار طريق بحر الشمال من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".