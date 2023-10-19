https://sputnikarabic.ae/20231019/محتجون-أمام-الصليب-الأحمر-في-دمشق-يطالبون-بحماية-غزة-من-الفظاعة-الإسرائيلية-1082213603.html

محتجون أمام "الصليب الأحمر" في دمشق يطالبون بحماية غزة من "الفظاعة" الإسرائيلية

محتجون أمام "الصليب الأحمر" في دمشق يطالبون بحماية غزة من "الفظاعة" الإسرائيلية

نظم عشرات الشبان الفلسطينيين والسوريين وأعضاء المنظمات الطلابية والشبابية الفلسطينية في سوريا، صباح اليوم الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول، وقفة احتجاجية أمام مقر... 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T16:20+0000

2023-10-19T16:20+0000

2023-10-19T16:20+0000

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نظم عشرات الشباب الفلسطينيين والسوريين وأعضاء المنظمات الطلابية والشبابية الفلسطينية في سوريا، صباح اليوم الخميس 19 تشرين الأول، وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة السورية دمشق.وسلّم المتظاهرون رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، ستيفان بيير ساكاليان، رسالة باسم المنظمات الطلابية والشبابية الفلسطينية يطالبون فيها "بالتدخل لمنع الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكدين أن "مجزرة مستشفى المعمداني هي شاهد حي على مدى فظاعة هذا الاحتلال وضربه عرض الحائط بكل مواثيق القانون الدولي الإنساني".وحمّل المتظاهرون اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان "المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وطالبوهم بالتحرك الفوري لوقفها وفك الحصار المفروض على قطاع غزة الذي ينتهك كل القوانين والأعراف الدولية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 خاصة حماية الشعوب تحت الاحتلال، وإلزام حكومة الاحتلال بوقف هذه الممارسات بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".كما دعا المتظاهرون في رسالتهم جميع المنظمات الدولية "لممارسة ضغوطهم على كيان الاحتلال لفتح ممرات آمنة من أجل إدخال المساعدات الفورية إلى قطاع غزة".من جهته، أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا للمتظاهرين: "اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركائها بالحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر يتابعون ما يجري على الأرض بشكل دقيق ويحاولون تقديم المساعدات قدر الإمكان".وشدد رئيس البعثة على أنهم "لم يقفوا ساكنين أمام الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية حيث أصدرت اللجنة عدة بيانات تخص الوضع الإنساني في المنطقة".

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