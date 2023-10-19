https://sputnikarabic.ae/20231019/محمد-رمضان-غاضب-كما-لم-تشاهده-سابقا-متى-نستخدم-جيوشنا-وأسلحتنا-فيديو-1082187557.html
محمد رمضان غاضب كما لم تشاهده سابقا: متى نستخدم جيوشنا وأسلحتنا... فيديو
محمد رمضان غاضب كما لم تشاهده سابقا: متى نستخدم جيوشنا وأسلحتنا... فيديو
نشر الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الخميس، مقطع فيديو عبّر من خلاله عن غضبه الشديد مما يحصل اليوم في مدينة غزة، مؤكدًا أن خطاب المواطنين يجب أن يتوجه إلى... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T08:51+0000
2023-10-19T08:51+0000
2023-10-19T09:05+0000
مجتمع
نادي الفيديو
طوفان الأقصى
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وبدأ محمد رمضان حديثه في الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية في "إيكس"، بتمني الصبر والاستقرار والنصر لأهالي غزة.وأوضح رمضان أن الرسائل التي وصلته طالبته بنشر تعليق حول الأحداث من أجل إيصال صوتهم، متسائلا: "لمن نريد أن نوصل صوتنا خارج بلادنا؟".وانفعل رمضان في ختام الفيديو، موجّهًا حديثه لمن يطالب بذلك، قائلا: "أين أنت، أين بلدك وجيشك؟"، مطالبًا هؤلاء بإيصال صوتهم إلى حكوماتهم.واختتم رمضان الفيديو، قائلا بصوت عال: "صوتك يوصل لحكومتك قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب.. مين حيدافع عن عربي زيه زيك ما نقول كلام عاقل".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231019/لحظة-تحول-نقطة-تأمين-إسرائيلية-إلى-أشلاء-بصاروخ-من-حزب-الله-فيديو-1082185238.html
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نادي الفيديو, طوفان الأقصى
نادي الفيديو, طوفان الأقصى
محمد رمضان غاضب كما لم تشاهده سابقا: متى نستخدم جيوشنا وأسلحتنا... فيديو
08:51 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 09:05 GMT 19.10.2023) تابعنا عبر
نشر الفنان المصري محمد رمضان، اليوم الخميس، مقطع فيديو عبّر من خلاله عن غضبه الشديد مما يحصل اليوم في مدينة غزة، مؤكدًا أن خطاب المواطنين يجب أن يتوجه إلى الحكومات العربية وليس إلى الخارج.
وبدأ محمد رمضان حديثه في الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية في "إيكس"
، بتمني الصبر والاستقرار والنصر لأهالي غزة.
وأوضح رمضان أن الرسائل التي وصلته طالبته بنشر تعليق حول الأحداث من أجل إيصال صوتهم، متسائلا: "لمن نريد أن نوصل صوتنا خارج بلادنا؟".
وشدد رمضان على أن صوت المواطن العربي يجب أن يصل إلى البلاد العربية، وليس إلى الخارج، لأن هذه البلاد لديها جيوش ولديها أسلحة، وقال: "نشتري أسلحة ونشتري دبابات ونشتري طائرات وندعها إلى أن تصدأ ثم نشتري غيرها، متى سوف نستخدمها، ونستخدم جيوشنا؟".
وتساءل رمضان، معلقًا على المطالب بإيصال الصوت إلى الخارج: "أحنا عايزين مين برة يدافع عننا؟"، معتبرًا أن هذا "قمة الجبن وعدم الرجولة" عندما نطالب بالكتابة باللغة الإنكليزية من أجل الشعوب في الخارج تعلم بما يحدث.
وانفعل رمضان في ختام الفيديو، موجّهًا حديثه لمن يطالب بذلك، قائلا: "أين أنت، أين بلدك وجيشك؟"، مطالبًا هؤلاء بإيصال صوتهم إلى حكوماتهم.
واختتم رمضان الفيديو، قائلا بصوت عال: "صوتك يوصل لحكومتك قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب.. مين حيدافع عن عربي زيه زيك ما نقول كلام عاقل".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.