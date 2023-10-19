https://sputnikarabic.ae/20231019/مذيعة-هندية-ترد-على-ضيف-إسرائيلي-اتهمها-بدعم-فلسطين-فيديو-1082214202.html
مذيعة هندية ترد على "ضيف إسرائيلي" اتهمها بدعم فلسطين... فيديو
مذيعة هندية ترد على "ضيف إسرائيلي" اتهمها بدعم فلسطين... فيديو
اتهم إسرائيلي حلّ ضيفا في بث مباشر على برنامج في إحدى القنوات، المذيعة الهندية، بدعم فلسطين، وذلك انطلاقا من زيها الهندي (ساري) الذي بدا له بألوان العلم... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T16:25+0000
2023-10-19T16:25+0000
2023-10-19T16:25+0000
نادي الفيديو
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082152560_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fef334a9ec162f8e93e51cffcab3b1ee.jpg
وأجابت المذيعة: "جدتي ارتدت "الساري" قبل وفاتها... ولو كانت الآن على قيد الحياة، لبلغت الآن من العمر 105 عامًا، ولم تكن تعرف شيئًا عن صراع إسرائيل و"حماس".وأضافت المذيعة في ثقة: "أيضا هذا اللباس لا علاقة له بما يحدث، لكن، وبكل بساطة فإن قتل المدنيين في المستشفيات هو جريمة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082152560_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_250fc12deac129cd7d1f979682fa74eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
مذيعة هندية ترد على "ضيف إسرائيلي" اتهمها بدعم فلسطين... فيديو
تابعنا عبر
اتهم إسرائيلي حلّ ضيفا في بث مباشر على برنامج في إحدى القنوات، المذيعة الهندية، بدعم فلسطين، وذلك انطلاقا من زيها الهندي (ساري) الذي بدا له بألوان العلم الفلسطيني.
وأجابت المذيعة: "جدتي ارتدت "الساري" قبل وفاتها... ولو كانت الآن على قيد الحياة، لبلغت الآن من العمر 105 عامًا، ولم تكن تعرف شيئًا عن صراع إسرائيل و"حماس".
وأضافت المذيعة في ثقة: "أيضا هذا اللباس لا علاقة له بما يحدث، لكن، وبكل بساطة فإن قتل المدنيين في المستشفيات هو جريمة".