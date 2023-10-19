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https://sputnikarabic.ae/20231019/مذيعة-هندية-ترد-على-ضيف-إسرائيلي-اتهمها-بدعم-فلسطين-فيديو-1082214202.html
مذيعة هندية ترد على "ضيف إسرائيلي" اتهمها بدعم فلسطين... فيديو
مذيعة هندية ترد على "ضيف إسرائيلي" اتهمها بدعم فلسطين... فيديو
اتهم إسرائيلي حلّ ضيفا في بث مباشر على برنامج في إحدى القنوات، المذيعة الهندية، بدعم فلسطين، وذلك انطلاقا من زيها الهندي (ساري) الذي بدا له بألوان العلم... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T16:25+0000
2023-10-19T16:25+0000
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وأجابت المذيعة: "جدتي ارتدت "الساري" قبل وفاتها... ولو كانت الآن على قيد الحياة، لبلغت الآن من العمر 105 عامًا، ولم تكن تعرف شيئًا عن صراع إسرائيل و"حماس".وأضافت المذيعة في ثقة: "أيضا هذا اللباس لا علاقة له بما يحدث، لكن، وبكل بساطة فإن قتل المدنيين في المستشفيات هو جريمة".
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نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

مذيعة هندية ترد على "ضيف إسرائيلي" اتهمها بدعم فلسطين... فيديو

16:25 GMT 19.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحون فلسطينيون في مراكز الإيواء التابعة لـ "أونروا" في مدينة غزة
نازحون فلسطينيون في مراكز الإيواء التابعة لـ أونروا في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اتهم إسرائيلي حلّ ضيفا في بث مباشر على برنامج في إحدى القنوات، المذيعة الهندية، بدعم فلسطين، وذلك انطلاقا من زيها الهندي (ساري) الذي بدا له بألوان العلم الفلسطيني.
وأجابت المذيعة: "جدتي ارتدت "الساري" قبل وفاتها... ولو كانت الآن على قيد الحياة، لبلغت الآن من العمر 105 عامًا، ولم تكن تعرف شيئًا عن صراع إسرائيل و"حماس".
وأضافت المذيعة في ثقة: "أيضا هذا اللباس لا علاقة له بما يحدث، لكن، وبكل بساطة فإن قتل المدنيين في المستشفيات هو جريمة".
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