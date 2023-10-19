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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار القصف الإسرائيلي لغزة و"حزب الله" يصعد المواجهة.. صور وفيديو
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https://sputnikarabic.ae/20231019/مشهد-مؤلم-لطبيبة-فلسطينية-تنهار-باكية-حزنا-على-ضحايا-القصف-فيديو-1082209575.html
مشهد مؤلم لطبيبة فلسطينية تنهار باكية حزنا على ضحايا القصف... فيديو
مشهد مؤلم لطبيبة فلسطينية تنهار باكية حزنا على ضحايا القصف... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطعًا يوثق لحظة انهيار طبيبة فلسطينية مقيمة في أحد مستشفيات قطاع غزة باكية حزنا على الضحايا من الأطفال الذين... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T14:27+0000
2023-10-19T14:27+0000
مجتمع
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
نادي الفيديو
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وتضمنت المشاهد لحظة انهيار الطبيبة أمام الصحفيين في أحد مستشفيات القطاع، وذلك نتيجة لتزايد أعداد الضحايا من الأطفال والنساء، جرّاء القصف الإسرائيلي وانعدام المساعدات الطبية.يذكر أن ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وصل لـ3785 قتيلا و12آلاف و500 مصابا، بينهم 471 قتيلا و314 مصابا سقطوا في قصف مستشفى المعمداني فقط، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك حالة طوارئ جديدة تشمل إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وحذرت مما وصفته بـ"أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم"، مطالبةً بالسماح للمساعدات الإنسانية التي أرسلتها والتي ترسلها دول أخرى بالوصول إلى غزة من مصر، عبر معبر رفح.
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, نادي الفيديو
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, نادي الفيديو

مشهد مؤلم لطبيبة فلسطينية تنهار باكية حزنا على ضحايا القصف... فيديو

14:27 GMT 19.10.2023
© Photoطبيبة فلسطينية تبكي على أطفال غزة أمام عدسات كاميرات الصحفيين
طبيبة فلسطينية تبكي على أطفال غزة أمام عدسات كاميرات الصحفيين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Photo
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطعًا يوثق لحظة انهيار طبيبة فلسطينية مقيمة في أحد مستشفيات قطاع غزة باكية حزنا على الضحايا من الأطفال الذين سقطوا في غزة.
وتضمنت المشاهد لحظة انهيار الطبيبة أمام الصحفيين في أحد مستشفيات القطاع، وذلك نتيجة لتزايد أعداد الضحايا من الأطفال والنساء، جرّاء القصف الإسرائيلي وانعدام المساعدات الطبية.
يذكر أن ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وصل لـ3785 قتيلا و12آلاف و500 مصابا، بينهم 471 قتيلا و314 مصابا سقطوا في قصف مستشفى المعمداني فقط، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك حالة طوارئ جديدة تشمل إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وحذرت مما وصفته بـ"أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم"، مطالبةً بالسماح للمساعدات الإنسانية التي أرسلتها والتي ترسلها دول أخرى بالوصول إلى غزة من مصر، عبر معبر رفح.
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