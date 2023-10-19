عربي
القوات الروسية تدمر "سو-25" و"مي-8" و61 مسيرة أوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20231019/مصر-والأردن-يحذران-من-أن-اتساع-الحرب-على-غزة-سينقل-المنطقة-إلى-منزلق-خطير-1082200304.html
مصر والأردن يحذران من أن اتساع الحرب على غزة سينقل المنطقة إلى "منزلق خطير"
مصر والأردن يحذران من أن اتساع الحرب على غزة سينقل المنطقة إلى "منزلق خطير"
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، رفضهما سياسة العقاب الجماعي على قطاع غزة. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T12:29+0000
2023-10-19T12:29+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الأردن
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102684/40/1026844048_0:194:2001:1319_1920x0_80_0_0_7af409d2c02525ac4c55de0da19ad847.jpg
وقال السيسي والملك عبد الله، في بيان مشترك، عقب لقائهما في القاهرة، إن "عدم توقف الحرب واتساعها سينقلان المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بدخول الإقليم في كارثة"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأكد البيان المصري الأردني "رفض أية محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن أو مصر"، مشددًا أيضا على "رفضهما لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع للأشقاء في غزة".واعتبر الرئيس المصري وملك الأردن "كارثة قصف المستشفى المعمداني في غزة تصعيد خطير"، داعين إلى الوقف الفوري للحرب في غزة وحماية المدنيين، ومشددين على ضرورة استئناف عملية السلام بما يفضي لحل الدولتين.وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، أن "ما يحدث في قطاع غزة الآن هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن "مصر لم تقم بإغلاق معبر رفح إلا أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله"، مؤكدًا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من أرضهم.وحذر من أن "ملايين المصريين مستعدون للتظاهر رفضا لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، مجددين إدانتهما لهذه الجريمة البشعة بحق الأبرياء العزل.وأكدا على الموقف الثابت للبلدين تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة نيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محذرين من أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
https://sputnikarabic.ae/20231016/قناة-حكومية-مصرية-تعرض-فيديو-لآثار-القصف-الإسرائيلي-على-معبر-رفح-1082077516.html
https://sputnikarabic.ae/20231017/وزير-خارجية-الأردن-إيقاف-المساعدات-عن-سكان-غزة-ومحاولة-تهجيرهم-جريمة-حرب-1082092732.html
https://sputnikarabic.ae/20231018/الشيوخ-المصري-يفوض-السيسي-لاتخاذ-الإجراءات-المناسبة-لدعم-الفلسطينيين-وحماية-الأمن-القومي-1082175511.html
مصر
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102684/40/1026844048_0:7:2001:1507_1920x0_80_0_0_1879e4006be65d961a8088dc6bdfa765.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

مصر والأردن يحذران من أن اتساع الحرب على غزة سينقل المنطقة إلى "منزلق خطير"

12:29 GMT 19.10.2023
© AP Photo / Uncreditedالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Uncredited
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، رفضهما سياسة العقاب الجماعي على قطاع غزة.
وقال السيسي والملك عبد الله، في بيان مشترك، عقب لقائهما في القاهرة، إن "عدم توقف الحرب واتساعها سينقلان المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بدخول الإقليم في كارثة"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأكد البيان المصري الأردني "رفض أية محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن أو مصر"، مشددًا أيضا على "رفضهما لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع للأشقاء في غزة".
معبر رفح بين مصر وقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
قناة حكومية مصرية تعرض فيديو لآثار القصف الإسرائيلي على معبر رفح
16 أكتوبر, 18:45 GMT
واعتبر الرئيس المصري وملك الأردن "كارثة قصف المستشفى المعمداني في غزة تصعيد خطير"، داعين إلى الوقف الفوري للحرب في غزة وحماية المدنيين، ومشددين على ضرورة استئناف عملية السلام بما يفضي لحل الدولتين.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، أن "ما يحدث في قطاع غزة الآن هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".
وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن "مصر لم تقم بإغلاق معبر رفح إلا أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله"، مؤكدًا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
وزير خارجية الأردن: إيقاف المساعدات عن سكان غزة ومحاولة تهجيرهم "جريمة حرب"
17 أكتوبر, 10:20 GMT
وحذر من أن "ملايين المصريين مستعدون للتظاهر رفضا لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، مجددين إدانتهما لهذه الجريمة البشعة بحق الأبرياء العزل.
وأكدا على الموقف الثابت للبلدين تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة نيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محذرين من أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
"الشيوخ" المصري يفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم الفلسطينيين وحماية الأمن القومي
أمس, 20:50 GMT
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMTПоднимающийся дым после израильского авиаудара по сектору Газа, наблюдаемый с юга Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار القصف الإسرائيلي لغزة و"حزب الله" يصعد المواجهة.. صور وفيديو05:16 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 أكتوبر, 19:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала