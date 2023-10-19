https://sputnikarabic.ae/20231019/مصر-والأردن-يحذران-من-أن-اتساع-الحرب-على-غزة-سينقل-المنطقة-إلى-منزلق-خطير-1082200304.html

مصر والأردن يحذران من أن اتساع الحرب على غزة سينقل المنطقة إلى "منزلق خطير"

مصر والأردن يحذران من أن اتساع الحرب على غزة سينقل المنطقة إلى "منزلق خطير"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، رفضهما سياسة العقاب الجماعي على قطاع غزة. 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T12:29+0000

2023-10-19T12:29+0000

2023-10-19T12:29+0000

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وقال السيسي والملك عبد الله، في بيان مشترك، عقب لقائهما في القاهرة، إن "عدم توقف الحرب واتساعها سينقلان المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بدخول الإقليم في كارثة"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأكد البيان المصري الأردني "رفض أية محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين إلى الأردن أو مصر"، مشددًا أيضا على "رفضهما لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع للأشقاء في غزة".واعتبر الرئيس المصري وملك الأردن "كارثة قصف المستشفى المعمداني في غزة تصعيد خطير"، داعين إلى الوقف الفوري للحرب في غزة وحماية المدنيين، ومشددين على ضرورة استئناف عملية السلام بما يفضي لحل الدولتين.وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، أن "ما يحدث في قطاع غزة الآن هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن "مصر لم تقم بإغلاق معبر رفح إلا أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله"، مؤكدًا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من أرضهم.وحذر من أن "ملايين المصريين مستعدون للتظاهر رفضا لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، مجددين إدانتهما لهذه الجريمة البشعة بحق الأبرياء العزل.وأكدا على الموقف الثابت للبلدين تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة نيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محذرين من أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.

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