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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/مقاتلات-سو-27-تعترض-3-طائرات-عسكرية-تابعة-للناتو-اقتربت-من-حدود-روسيا--1082210509.html
مقاتلات "سو-27" تعترض 3 طائرات عسكرية تابعة للسلاح الجوي البريطاني اقتربت من حدود روسيا
مقاتلات "سو-27" تعترض 3 طائرات عسكرية تابعة للسلاح الجوي البريطاني اقتربت من حدود روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلتين من طراز "سو-27" انطلقتا لاعتراض 3 طائرات عسكرية تابعة للسلاح الجوي البريطاني بعد اقترابها من الحدود... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T14:57+0000
2023-10-19T15:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "من أجل تحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاكات حدود الدولة الروسية، تم إقلاع مقاتلتي "سو -27" من قوات الدفاع الجوي".وأضافت: "حددت أطقم المقاتلات الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استطلاع من طراز "أرسي-135" "ومقاتلتي "تايفون" من سلاح الجو البريطاني".وبحسب الدفاع: "عند الاقتراب من المقاتلتين، قامت الطائرات العسكرية الأجنبية بالانكفاء عن حدود الدولة".وأضاف بيان الدفاع: "عادت الطائرات الروسية بأمان إلى المطار. ولم يتم السماح بانتهاك حدود الدولة الروسية".وأشارت إلى أنه تم تنفيذ رحلة المقاتلتين الروسيتين بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي
https://sputnikarabic.ae/20231015/مقاتلة-سو-27-روسية-تعترض-طائرة-استطلاع-أمريكية-1082026515.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مقاتلات "سو-27" تعترض 3 طائرات عسكرية تابعة للسلاح الجوي البريطاني اقتربت من حدود روسيا

14:57 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 15:14 GMT 19.10.2023)
© phil drake/Cover Imagesمعركة جوية بين سو-27 وإف-16
معركة جوية بين سو-27 وإف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© phil drake/Cover Images
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلتين من طراز "سو-27" انطلقتا لاعتراض 3 طائرات عسكرية تابعة للسلاح الجوي البريطاني بعد اقترابها من الحدود الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "من أجل تحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاكات حدود الدولة الروسية، تم إقلاع مقاتلتي "سو -27" من قوات الدفاع الجوي".
وأضافت: "حددت أطقم المقاتلات الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استطلاع من طراز "أرسي-135" "ومقاتلتي "تايفون" من سلاح الجو البريطاني".
وبحسب الدفاع: "عند الاقتراب من المقاتلتين، قامت الطائرات العسكرية الأجنبية بالانكفاء عن حدود الدولة".
مقاتلة سو-27 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
مقاتلة "سو-27" روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية
15 أكتوبر, 11:07 GMT
وأضاف بيان الدفاع: "عادت الطائرات الروسية بأمان إلى المطار. ولم يتم السماح بانتهاك حدود الدولة الروسية".
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ رحلة المقاتلتين الروسيتين بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي
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