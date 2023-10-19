https://sputnikarabic.ae/20231019/مقاتلات-سو-27-تعترض-3-طائرات-عسكرية-تابعة-للناتو-اقتربت-من-حدود-روسيا--1082210509.html
مقاتلات "سو-27" تعترض 3 طائرات عسكرية تابعة للسلاح الجوي البريطاني اقتربت من حدود روسيا
مقاتلات "سو-27" تعترض 3 طائرات عسكرية تابعة للسلاح الجوي البريطاني اقتربت من حدود روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلتين من طراز "سو-27" انطلقتا لاعتراض 3 طائرات عسكرية تابعة للسلاح الجوي البريطاني بعد اقترابها من الحدود... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T14:57+0000
2023-10-19T14:57+0000
2023-10-19T15:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "من أجل تحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاكات حدود الدولة الروسية، تم إقلاع مقاتلتي "سو -27" من قوات الدفاع الجوي".وأضافت: "حددت أطقم المقاتلات الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استطلاع من طراز "أرسي-135" "ومقاتلتي "تايفون" من سلاح الجو البريطاني".وبحسب الدفاع: "عند الاقتراب من المقاتلتين، قامت الطائرات العسكرية الأجنبية بالانكفاء عن حدود الدولة".وأضاف بيان الدفاع: "عادت الطائرات الروسية بأمان إلى المطار. ولم يتم السماح بانتهاك حدود الدولة الروسية".وأشارت إلى أنه تم تنفيذ رحلة المقاتلتين الروسيتين بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي
https://sputnikarabic.ae/20231015/مقاتلة-سو-27-روسية-تعترض-طائرة-استطلاع-أمريكية-1082026515.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقاتلات "سو-27" تعترض 3 طائرات عسكرية تابعة للسلاح الجوي البريطاني اقتربت من حدود روسيا
14:57 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 15:14 GMT 19.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مقاتلتين من طراز "سو-27" انطلقتا لاعتراض 3 طائرات عسكرية تابعة للسلاح الجوي البريطاني بعد اقترابها من الحدود الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "من أجل تحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاكات حدود الدولة الروسية، تم إقلاع مقاتلتي "سو -27" من قوات الدفاع الجوي".
وأضافت: "حددت أطقم المقاتلات الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرة استطلاع من طراز "أرسي-135" "ومقاتلتي "تايفون" من سلاح الجو البريطاني".
وبحسب الدفاع: "عند الاقتراب من المقاتلتين، قامت الطائرات العسكرية الأجنبية بالانكفاء عن حدود الدولة".
وأضاف بيان الدفاع: "عادت الطائرات الروسية بأمان إلى المطار. ولم يتم السماح بانتهاك حدود الدولة الروسية".
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ رحلة المقاتلتين الروسيتين بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي