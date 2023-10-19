https://sputnikarabic.ae/20231019/مقتدى-الصدر-أمريكا-وإسرائيل-ليسا-أوصياء-على-سيناء-والأنبار-والنقب-1082198556.html

مقتدى الصدر: أمريكا وإسرائيل ليسا أوصياء على سيناء والأنبار والنقب

مقتدى الصدر: أمريكا وإسرائيل ليسا أوصياء على سيناء والأنبار والنقب

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، رفضه "لكل من قال أو أقر بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء أو الأنبار أو النقب أو إلى غير ذلك". 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T12:27+0000

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وقال الصدر، عبر حسابه على "إكس" إن "أمريكا والكيان الصهيوني ليسا أوصياء على سيناء والأنبار والنقب"، مضيفًا أن "كل من يتماشى مع هذه الفكرة الخبيثة الإرهابية، فإنه يؤيد تمدد وتوسع الكيان الصهيوني الإرهابي الغاشم".وحذر من أن "صدور هذه الفكرة في الشرق الأوسط، فإن ذلك يعني توسعة الحرب وتدويلها"، مشيراً إلى أنه "على يقين أن أهالي غزة لن يستسلموا ولن يمهدوا لإخلاء الطريق للإرهاب الدولي لقمع فصائل المقاومة كما يشتهي ويروم البعض ممن باعوا ضمائرهم من أجل ما يسمّونه السلام مع الإرهاب الصهيوني"، حسب وصفه.وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، أن "ما يحدث في قطاع غزة الآن هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن "مصر لم تقم بإغلاق معبر رفح إلا أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله"، مؤكدا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من أرضهم.وأضاف الرئيس المصري أن "قطاع غزة الآن تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية"، محذرا من أن "تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن".وحذر السيسي من أن "ملايين المصريين مستعدون للتظاهر رفضا لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، مؤكدا أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.

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https://sputnikarabic.ae/20231018/السيسي-لإسرائيل-لماذا-لا-يتم-نقل-المدنيين-من-غزة-إلى-صحراء-النقب-بدلا-من-سيناء-1082139459.html

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