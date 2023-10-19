https://sputnikarabic.ae/20231019/مقتل-فتى-فلسطيني-برصاص-القوات-الإسرائيلية-شرق-مدينة-طولكرم-بالضفة-الغربية-1082178511.html

مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية

مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، بمقتل فتى فلسطيني إثر إصابته برصاص القوات الإسرائيلية التي منعت الإسعاف من الوصول إليه، في مخيم نور شمس شرق... 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T02:39+0000

2023-10-19T02:39+0000

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وقالت الوكالة: "استشهد الطفل طه محاميد (16 عاما) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى".وأعلن مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي استشهاد الطفل محاميد، عقب إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.وفي وقت سابق، صباح اليوم، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة محاميد بالرصاص الحي، كما أصابت والده بالقدم عند محاولته إنقاذه، بحسب الوكالة.كان التلفزيون الفلسطيني قد أعلن، صباح اليوم، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله، بالضفة الغربية.هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 3500 قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 62 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1300 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231019/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخر-في-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-غربي-رام-الله-بالضفة-الغربية-1082178029.html

https://sputnikarabic.ae/20231019/التلفزيون-الفلسطيني-القوات-الإسرائيلية-تقتحم-مدينة-رام-الله-1082177735.html

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أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم