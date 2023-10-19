https://sputnikarabic.ae/20231019/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخر-في-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-غربي-رام-الله-بالضفة-الغربية-1082178029.html
مقتل فلسطيني وإصابة آخر خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة رام الله بالضفة الغربية
مقتل فلسطيني وإصابة آخر خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة رام الله بالضفة الغربية
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها قرية بدرس غربي رام الله بالضفة الغربية. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T01:17+0000
2023-10-19T01:17+0000
2023-10-19T01:25+0000
أخبار الضفة الغربية
أخبار الضفة
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وقالت الوكالة: "استشهد شاب وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، في قرية بدرس غرب رام الله".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, أخبار الضفة
أخبار الضفة الغربية, أخبار الضفة
مقتل فلسطيني وإصابة آخر خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة رام الله بالضفة الغربية
01:17 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 01:25 GMT 19.10.2023) تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها قرية بدرس غربي رام الله بالضفة الغربية.
وقالت الوكالة: "استشهد شاب وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، في قرية بدرس غرب رام الله".