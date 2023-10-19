https://sputnikarabic.ae/20231019/هجوم-بالطائرات-المسيرة-يستهدف-قاعدتين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1082190740.html
هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف قاعدتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف قاعدتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
شن مجهولون، صباح اليوم الخميس، هجوما بالطائرات المسيرة مستهدفين قاعدتين عسكريتين تتخذهما ما يسمى "قوات التحالف الأمريكي" اللاشرعي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T10:04+0000
2023-10-19T10:04+0000
2023-10-19T10:05+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059783491_0:0:1173:660_1920x0_80_0_0_cbba0c9d240afecb9679babe8d05d10e.jpg
وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور: "تم شن هجوم مجهول المصدر بطائرة مسيرة استهدف قاعدة الجيش الأمركي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمال شرقي دير الزور، والتي تضم جنوداً ما يسمى بقوات "التحالف الدولي" المزعوم فجر الخميس".وتابعت المصادر أن انفجارا سمع في محيط قاعدة "كونيكو"، تلاه تحليق مكثف لطائرات حربية ومروحيه تابعة لـ "التحالف الأمريكي" في أجواء المنطقة.وفي السياق، تعرضت قاعدة التنف التابعة لقوات “التحالف الأمريكي” ضمن منطقة الـ 55 كيلومترا عند الحدود (السورية– العراقية – الأردنية)، بعد منتصف ليل (الأربعاء- الخميس)، لهجوم نفذه مجهولون بـ 3 طائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من استنفار شهدته القاعدة من قبل قوات "التحالف الأمريكي".وقالت المصادر إن اثنتين من الطائرات المسيرة المهاجمة نجحتا في الوصول إلى داخل القاعدة، مع معلومات عن وقوع أضرار مادية وبشرية في الوقت الذي لا يزال الاستنفار قائما حتى الآن.وكانت قوات ما يسمى "التحالف الدولي" و"جيش سورية الحرة" الذي شكله ويقوده الاحتلال الأمريكي، قد أعلنا رفع الجاهزية القتالية، داخل قاعدة "التنف" على الحدود السورية الأردنية العراقية، كما شمل الاستنفار القواعد الأمريكية في ريف محافظة دير الزور، تحسبًا لهجمات بطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من تعرض عدد من قواعده لهجمات مشابهة في العراق على خلفية المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائلي بحق سكان قطاع غزة في فلسطين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/قصف-إسرائيل-لمواقع-عسكرية-في-دير-الزور-أهداف-خفية-ورسائل-لإيران-وسوريا-1081665850.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059783491_35:0:1054:764_1920x0_80_0_0_5b7a737ef488affb4edfb2106867bcbb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف قاعدتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
10:04 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 10:05 GMT 19.10.2023) تابعنا عبر
حصري
شن مجهولون، صباح اليوم الخميس، هجوما بالطائرات المسيرة مستهدفين قاعدتين عسكريتين تتخذهما ما يسمى "قوات التحالف الأمريكي" اللاشرعي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف دير الزور شرقي سوريا، وعلى قاعدة "التنف" التي يتخذها الجيش الأمريكي عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية.
وقالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور: "تم شن هجوم مجهول المصدر بطائرة مسيرة استهدف قاعدة الجيش الأمركي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمال شرقي دير الزور، والتي تضم جنوداً ما يسمى بقوات "التحالف الدولي" المزعوم فجر الخميس".
وتابعت المصادر أن انفجارا سمع في محيط قاعدة "كونيكو"، تلاه تحليق مكثف لطائرات حربية ومروحيه تابعة لـ "التحالف الأمريكي" في أجواء المنطقة.
وفي السياق، تعرضت قاعدة التنف التابعة لقوات “التحالف الأمريكي” ضمن منطقة الـ 55 كيلومترا عند الحدود (السورية– العراقية – الأردنية)، بعد منتصف ليل (الأربعاء- الخميس)، لهجوم نفذه مجهولون بـ 3 طائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من استنفار شهدته القاعدة من قبل قوات "التحالف الأمريكي".
وقالت المصادر إن اثنتين من الطائرات المسيرة المهاجمة نجحتا في الوصول إلى داخل القاعدة، مع معلومات عن وقوع أضرار مادية وبشرية في الوقت الذي لا يزال الاستنفار قائما حتى الآن.
وكانت قوات ما يسمى "التحالف الدولي" و"جيش سورية الحرة" الذي شكله ويقوده الاحتلال الأمريكي، قد أعلنا رفع الجاهزية القتالية، داخل قاعدة "التنف" على الحدود السورية الأردنية العراقية، كما شمل الاستنفار القواعد الأمريكية في ريف محافظة دير الزور، تحسبًا لهجمات بطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من تعرض عدد من قواعده لهجمات مشابهة في العراق على خلفية المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائلي بحق سكان قطاع غزة في فلسطين.