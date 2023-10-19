https://sputnikarabic.ae/20231019/هلع-وذعر-أمام-مقر-الدفاع-الإسرائيلية-بعد-دوي-صافرات-الإنذار-فيديو--1082201473.html
هلع وذعر أمام مقر الدفاع الإسرائيلية بعد دوي صافرات الإنذار... فيديو
هلع وذعر أمام مقر الدفاع الإسرائيلية بعد دوي صافرات الإنذار... فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الجيش الإسرائيلي أخلى تجمعا للمواطنين من أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية للتنديد بسياسة الحكومة تجاه الأسرى لدى "حماس". 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T13:01+0000
2023-10-19T13:01+0000
2023-10-19T13:01+0000
اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وتظهر المشاهد هلع وذعر المواطنين أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد دوي صافرات الإنذار التحذيرية من سقوط صواريخ في تل أبيب.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, نادي الفيديو
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, نادي الفيديو
هلع وذعر أمام مقر الدفاع الإسرائيلية بعد دوي صافرات الإنذار... فيديو
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أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الجيش الإسرائيلي أخلى تجمعا للمواطنين من أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية للتنديد بسياسة الحكومة تجاه الأسرى لدى "حماس".
وتظهر المشاهد هلع وذعر المواطنين أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد دوي صافرات الإنذار التحذيرية من سقوط صواريخ في تل أبيب.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.