عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار القصف الإسرائيلي لغزة و"حزب الله" يصعد المواجهة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231019/هلع-وذعر-أمام-مقر-الدفاع-الإسرائيلية-بعد-دوي-صافرات-الإنذار-فيديو--1082201473.html
هلع وذعر أمام مقر الدفاع الإسرائيلية بعد دوي صافرات الإنذار... فيديو
هلع وذعر أمام مقر الدفاع الإسرائيلية بعد دوي صافرات الإنذار... فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الجيش الإسرائيلي أخلى تجمعا للمواطنين من أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية للتنديد بسياسة الحكومة تجاه الأسرى لدى "حماس". 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T13:01+0000
2023-10-19T13:01+0000
اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081865975_0:152:1465:976_1920x0_80_0_0_d0b65887b6106ee27bd7348c4b986d8c.jpg
وتظهر المشاهد هلع وذعر المواطنين أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد دوي صافرات الإنذار التحذيرية من سقوط صواريخ في تل أبيب.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081865975_79:0:1380:976_1920x0_80_0_0_4c4deb03a16fc92481186e94dd052957.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, نادي الفيديو
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, نادي الفيديو

هلع وذعر أمام مقر الدفاع الإسرائيلية بعد دوي صافرات الإنذار... فيديو

13:01 GMT 19.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussaإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من قطاع غزة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من قطاع غزة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن الجيش الإسرائيلي أخلى تجمعا للمواطنين من أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية للتنديد بسياسة الحكومة تجاه الأسرى لدى "حماس".
وتظهر المشاهد هلع وذعر المواطنين أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد دوي صافرات الإنذار التحذيرية من سقوط صواريخ في تل أبيب.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMTПоднимающийся дым после израильского авиаудара по сектору Газа, наблюдаемый с юга Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار القصف الإسرائيلي لغزة و"حزب الله" يصعد المواجهة.. صور وفيديو05:16 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 أكتوبر, 19:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала