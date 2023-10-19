https://sputnikarabic.ae/20231019/هل-تتحرك-منظمات-حقوق-الإنسان-الدولية-لإيقاف-الانتهاكات-العلنية-بحق-الشعب-في-غزة-1082196783.html
هل تتحرك منظمات حقوق الإنسان الدولية لإيقاف الانتهاكات العلنية بحق الشعب في غزة
هل تتحرك منظمات حقوق الإنسان الدولية لإيقاف الانتهاكات العلنية بحق الشعب في غزة
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: معاناة الشعب الفلسطيني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وسط صمت دولي. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T11:06+0000
2023-10-19T11:06+0000
2023-10-19T11:06+0000
راديو
صدى الحياة
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هل تتحرك منظمات حقوق الإنسان الدولية لإيقاف هذه الانتهاكات العلنية بحق الشعب في غزة
هل تتحرك منظمات حقوق الإنسان الدولية لإيقاف هذه الانتهاكات العلنية بحق الشعب في غزة
بأي ذنب يقتل الأبرياء؟أكثر من 3300 قتيل و11 ألف جريح قتلوا منذ بداية "طوفان الأقصى"، وأكثر من 800 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفـــال قتلوا في المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة. ولا يزال المئات تحت الأنقاض لا يعرف لهم سبيل. فبأي ذنب يقتلون الأبرياء في مكان لجؤوا إليه ليبقوا على قيد الحياة؟.حول هذا الموضوع، قال سكرتير لجنة العلاقات الخارجية لـ "اتحاد شباب النضال الفلسطيني"، الباحث ساهر المصري، لبرنامج "صدى الحياة":كما وجّه عضو مجلس الكتاب والأدباء العرب، عضو الرابطة العربية للآداب والثقافة، الشاعر فادي شاهين، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال عبر برنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
صدى الحياة, аудио
هل تتحرك منظمات حقوق الإنسان الدولية لإيقاف الانتهاكات العلنية بحق الشعب في غزة
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فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: معاناة الشعب الفلسطيني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وسط صمت دولي.
أكثر من 3300 قتيل و11 ألف جريح قتلوا منذ بداية "طوفان الأقصى"، وأكثر من 800 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفـــال قتلوا في المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة. ولا يزال المئات تحت الأنقاض لا يعرف لهم سبيل. فبأي ذنب يقتلون الأبرياء في مكان لجؤوا إليه ليبقوا على قيد الحياة؟.
حول هذا الموضوع، قال سكرتير لجنة العلاقات الخارجية لـ "اتحاد شباب النضال الفلسطيني"، الباحث ساهر المصري، لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّه في ظل التخاذل العربي ومن الحكومات العربية المطبعة مع الكيان الإسرائيلي، والذي يطبّع معه هو شريك في جرائمه وفي الدم الفلسطيني، ففي القضية الفلسطينية ليس هناك حياد، فالمطبع هو شريك في قتل المدنيين وقتل النساء والأطفال والشيوخ".
وأضاف: "نريد أن نوجّه رسالة من شعب غزة إلى العالم، أين الضمير العربي والعالمي الميت الذي لم يتحرك في ظل تلك الجرائم الصهيونية، لا أعرف متى سيتحرك العالم في ظل هذع المشاهد البشعة التي يتم عرضها على وسائل الإعلام، فلو كان حجرا لنطق ولكن قلب المطبعين والغرب الداعم لإسرائيل لم يحرك ساكنا، وشعب غزة لن يرحلوا وهم صامدون، لا إلى الجنوب ولا إلى سيناء، فلسطين هي فلسطين وسنعود إلى قرانا ومدننا التي احتلت منذ 1948، ورسالة أوجهها إلى الحكام العرب، لوكانت لكم لدامت لغيركم".
كما وجّه عضو مجلس الكتاب والأدباء العرب، عضو الرابطة العربية للآداب والثقافة، الشاعر فادي شاهين، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال عبر برنامجنا:
"إلى فخامة الرئيس الروسي الأكرم، فلاديمير بوتين، أرجو منكم سيادة الرئيس الضغط على الأمم المتحدة كون بلادكم العظيمة عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي لتنفيذ أكثر من 70 قرارا أمميا لصالح الشعب الفلسطيني، وإرسال قوات أمن دولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني المظلوم، فلا عقل راجح في هذا العالم إلا عقلكم ولا صوت ينادي بالحق إلا صوتكم ويسجل هذا الإنجاز في سجل شرف التاريخ باسمكم واسم بلادكم الكبيرة إلى الأبد".
التفاصيل في الملف الصوتي...