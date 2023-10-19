https://sputnikarabic.ae/20231019/وزير-الخارجية-المصري-ونظيره-البريطاني-يجريان-مباحثات-بشأن-غزة-في-القاهرة-1082192594.html

وزير الخارجية المصري ونظيره البريطاني يجريان مباحثات بشأن غزة في القاهرة

وزير الخارجية المصري ونظيره البريطاني يجريان مباحثات بشأن غزة في القاهرة

يقوم جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، بجولة إقليمية تشمل مصر، حيث من المقرر أن يجري مباحثات حول الأوضاع في غزة مع نظيره المصري سامح شكري. 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T10:28+0000

2023-10-19T10:28+0000

2023-10-19T10:28+0000

طوفان الأقصى

مصر

أخبار مصر الآن

بريطانيا

أخبار فلسطين اليوم

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082025413_0:4:1089:617_1920x0_80_0_0_e537611ba710c09c5284a012d9b7e029.jpg

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية وصل لـ"سبوتنيك" نسخة منه، قال فيه أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن شكري استقبل نظيره البريطاني، اليوم الخميس، وبحثا سبل تنسيق المواقف بشأن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة.وقال شكري إنه من الضروري تنسيق المواقف الدولية لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة والوقف الفوري للتصعيد، مشددا على ضرورة تجنب استهداف المدنيين والالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني.كما شدد على ضرورة تجنب مخاطر توسع الصراع ليشمل مناطق أخرى، لحماية الأمن والسلم العالمي.وقال أحمد أبو زيد إن الوزيرين اتفقا على أولوية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، في ظل الأزمة الراهنة التي يعاني منها القطاع مع ضرورة تنفيذها بشكل دائم.ولفت شكرى إلى أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية سيؤدي إلى تردي الأوضاع الإنسانية بصورة أكبر، مشيرا إلى أن العقاب الجماعي وسياسة التهجير القسري سيكون لها آثار مدمرة.وقال وزير الخارجية المصري إن تحقيق السلام في المنطقة هو ضرورة استراتيجية وخيار الشعوب في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة التعامل مع الأسباب الجذرية للوضع المتأزم اليوم، وعلى رأسها فقدان الأمل وانسداد الأفق السياسي للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أطلقت، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231019/فلسطين-تحذر-من-إعطاء-إسرائيل-المزيد-من-الوقت-لإبادة-قطاع-غزة-بمن-فيه-1082189790.html

https://sputnikarabic.ae/20231017/بطل-مصري-تضامن-مع-غزة-تعرض-للتهديد-بالقتل-وعاقبه-الاتحاد-الدولي-للسباحة-1082090158.html

مصر

بريطانيا

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, مصر, أخبار مصر الآن, بريطانيا, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل