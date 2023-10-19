https://sputnikarabic.ae/20231019/وكيل-النواب-المصري-القوات-الإسرائيلية-المتعجرفة-تقوم-بـأعمال-عدوانية-غاشمة-تجاه-الفلسطينيين-1082198739.html

وكيل "النواب المصري": القوات الإسرائيلية "المتعجرفة" تقوم بـ"أعمال عدوانية غاشمة" تجاه الفلسطينيين

وكيل "النواب المصري": القوات الإسرائيلية "المتعجرفة" تقوم بـ"أعمال عدوانية غاشمة" تجاه الفلسطينيين

قال وكيل مجلس النواب المصري، أحمد سعد الدين، إن ما وصفه بـ"الكيان الإسرائيلي المحتل" (إسرائيل) اقترف عملا وحشيا وهمجيا، عندما قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة. 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T12:19+0000

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جاء ذلك خلال كلمته في مجلس النواب، بحسب بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الخميس، قال فيه إن قصف المستشفى راح ضحيته مدنيين أبرياء ما بين شهيد وجريح.وقال وكيل النواب المصري: "ما تقوم به القوات الإسرائيلية المتعجرفة من أعمال عدوانية غاشمة تجاه الفلسطينيين العُزل والتدمير الممنهج للمنشآت المدنية، لا يعد دفاعا شرعيا".وتابع: "شتان بين حق الدفاع الشرعي المكفول بموجب القانون الدولي، والعمل العدواني الذي يشكل أخطر أشكال اللجوء غيرِ الشرعي للقوة".ولفت إلى أن المرحلة الحالية هي الأخطر في تاريخ القضية الفلسطينية، لما لها من تداعيات شديدة الخطورة قد تنال من أمن واستقرار المنطقة بأكملها.وأوضح أحمد سعد الدين: "أعلنها صراحة من تحت قبة مجلس النواب المصري، إن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، والشعب المصري إذا استشعر أن الكيان المحتل يحاول ــ ولو بشكل غير مباشر ــ المساس بسيادة مصر عن طريق هذا التهجيرِ غيرِ الشرعي؛ فإنه سيخرج بالملايين من كل فج عميق للتعبير عن رفضه الكامل لتلك المحاولات والأفكار اليائسة، مساندًا وملتفًا حول قيادته السياسية وقواته المسلحة".وتابع: "يؤكد مجلس النواب أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تحركات سياسة وإنسانية تجاه الأحداث الدامية بالدولة الفلسطينية، هي تحركات لا تنبع إلا من قائد رشيد وقائد جسور هدفه الأسمى إعلاء الحق ولا يخشى فيه يومًا لومة لائم".وقال وكيل النواب المصري: "العنف والسلام نقيضان لا يجتمعان في بيئة واحدة؛ ونحن في توقيت دقيق، لا تجدي فيه نفعًا المواقف المزدوجة أو المرتعشة؛ ولذلك فعلى المجتمع الدولي أن يحدد وجهته وبكل وضوح هل سيكون نصيرا للسلام أم سيكون معصوب العينين ويتحول لأداة من أدوات الجور والطغيان".وتابع: "يهيب مجلس النواب المصري بجميع البرلمانات أن تتبنى قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتكفل حماية المدنيين الأبرياء، إعمالًا للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية".يذكر أن ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وصل لـ3785 قتيلا و12ألفا و500 مصاب، بينهم 471 قتيلا و314 مصابا سقطوا في قصف مستشفى المعمداني فقط، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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